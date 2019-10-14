شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم تزيد شهيتك لتناول الأطعمة غير الصحية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "The Sun "البريطانية، أن عدم النوم ليلا أو اضطرابات النوم، يجعلنا نتوق إلى تناول الطعام غير الصحي، وخلصت دراسة إلى أن عدم النوم الليلي، يجعلنا نتطلع إلى تناول الوجبات السريعة.



قلة النوم يزيد شهيتك للوجبات السريعة

وقالت إن هذه الحالة تزيد من حدة حاسة الشم، مما يجعلنا أكثر شراهة لتناول الأطعمة الدهنية مثل البرجر، والرقائق، والكعك، موضحة أن الحرمان من النوم يزيد من هرمونات تسمى endocannabinoids تجعل تناول الطعام أكثر متعة وتزيد الرغبة في أنواع معينة من الأطعمة مثل البسكويت والكعك والبطاطس.



عدم النوم يزيد شهيتك لتناول الاطعمة غير الصحية

وقال البروفيسور ثورستن كان، الذي قاد الدراسة في جامعة نورث وسترن في شيكاغو: "عندما تكون محرومًا من النوم، قد لا تحصل مناطق المخ هذه على معلومات كافية، فأنت تعوض ذلك بشكل مبالغ فيه عن طريق اختيار طعام مع إشارة طاقة أكثر ثراءً.

كيف يستجيب الدماغ؟

وقال البروفيسور كان: "لقد جمعنا كل هذا معًا وسألنا عما إذا كانت التغييرات في تناول الطعام بعد الحرمان من النوم مرتبطة بكيفية استجابة الدماغ لروائح الطعام، وما إذا كان هذا بسبب التغيرات في هرمون endocannabinoids".

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قلة النوم تزيد من شهيتك نحو تناول الاطعمة غير الصحية

في التجارب ، تم تقسيم 29 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا إلى مجموعتين، واحدة تنام ليلًا طبيعيًا والأخرى غير ذلك.



الاطعمة الدهنية

في اليوم التالي لكل اختبار، تم تسليمهم قائمة خاضعة للرقابة لوجبات الإفطار والغداء والعشاء، ثم عرضوا أيضًا بوفيه من الوجبات الخفيفة، قام العلماء بقياس كم وماذا أكلوا.



البسكويت

وقال البروفيسور كان: "وجدنا أن المشاركين غيّروا خياراتهم الغذائية، بعد حرمانهم من النوم، تناولوا طعامًا يحتوي على أطعمة غنية بالطاقة، والسعرات الحرارية، مثل الكعك، والشيكولاتة، ورقائق البطاطس المقلية.

يقول العلماء، إن قلة النوم تعرقل التواصل بين الخلايا العصبية المسئولة عن الشهية، مما يؤدي إلى خيارات سيئة.