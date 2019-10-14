إيبولا يظهر في شمال شرق الكونغو مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر مرض إيبولا الفيروسي مجدداً بمنطقة إيتوري في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، بالرغم من تراجع الإصابات الجديدة.

وجاء في النشرة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة بالكونغو، الأحد، أن "مرض إيبولا الفيروسي طال دائرة مارورو الصحية في منطقة نياكوندي في إيتوري".

وذكرت الوزارة في نشرتها: "كان قد مضى 294 يوماً من دون أن يبلغ عن أي إصابة جديدة في نياكوندي، لكننا رجعنا إلى خانة الصفر نتيجة هذه الإصابة الجديدة".

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وكان الطبيب جان جاك موييمبي، الذي يتولّى تنسيق جهود التصدّي لإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد أعرب عن تفاؤله في تحسّن الوضع، الأحد، قائلاً: "سجلنا أقلّ من 20 حالة في الأسبوع، أي إصابة إلى 3 إصابات يومياً منذ يوليو/تموز".

وأكد: "عدد المناطق التي رصد فيها المرض تراجع من 22 إلى 9، وإذا ما استمرّ الوضع على هذه الحال، فسوف نفي بالتعهد الذي قطعناه، بالقضاء على هذا الوباء في خلال 3 أو 4 أشهر".

وأعلن موييمبي، الأحد، نية السلطات البدء باستخدام لقاح ثان ضدّ إيبولا في 3 مقاطعات شرق الكونغو الديموقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني.