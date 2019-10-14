شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد لسرطان البروستاتا يحافظ على الحياة الجنسية للرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الأطباء عن علاج جديد لسرطان البروستاتا بدون استخدام مشرط من خلال العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة للمرض. هذا العلاج لا يؤثرعلي حياة الرجل الجنسية ويحافظ عليها



صورة خبر ديلى ميل عن اللبروستاتا

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" الإجراء المعتاد لعلاج سرطان البروستاتا بعد التشخيص هو إجراء عملية كبيرة، بعدها قد يعاني بعض الرجال من المرضي من مشاكل جنسية مرتبطة بعملية كبيرة.

يتضمن العلاج باستخدام الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة، أوHIFU، باستخدام أشعة الطاقة التي تفجر خلايا الورم بدقة متناهية، حيث تهاجم أشعة HIFU الورم مباشرة دون الإضرار بأي شيء آخر، وبسبب هذا كانت هناك فرصة أقل لتلف الأعصاب حول البروستاتا التي تتحكم في الانتصاب .

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تشيربعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 12000 مريض بسرطان البروستاتا كل عام يمكن أن يكونوا مؤهلين لشكل من أشكال العلاج البؤري، وهو المصطلح الذي يشمل HIFU والعلاج بالتبريد، وهوعلاج متاح على نطاق واسع ويتضمن تجميد الورم، وفقًا للبيانات الحديثة فقد خضع 1900 مريض فقط لهذه الإجراءات في المملكة المتحدة البريطانية على مدار السنوات العشر الماضية.

وجدت الأبحاث الحديثة، التي شملت الرجال الذين يعانون من سرطان متوسط ​​وعالي الخطورة، أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج بالموجات HIFU كان لديهم خطرالسلس البولي بنسبة 2 % و 15 % من خطر الإصابة بضعف الانتصاب بعد 5 سنوات.

ولكن الأدلة المتوفرة تثيرأيضا بعض المخاوف، واحد من كل خمسة رجال خضعوا HIFU سوف يحتاج إلى جلسة ثانية، لتأكيد العلاج وما زال هناك 7 % من المرضى بحاجة إلى استئصال البروستاتا بعد ذلك.