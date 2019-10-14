شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل RH للاطمئنان على صحة الأم والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الفحوصات والاختبارات التى يطلبها طبيب النساء من المرأة الحامل للتأكد من سلامة الجنين والاطمئنان على الحمل، ويعتبر rh أو " ريزوس"، واحدا من أهم هذه الفحوصات، فهو عبارة عن جين يوجد فى الجسم وفحصه يكشف العديد من المشاكل الصحية.

ويتم اختبار عامل RH خلال فترة الحمل لتحديد نوعه في الأم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic، قد تحدث مشكلات خلال فترة الحمل إذا كان دم الأم خاليا من عامل ريزوس وكان الجنين حاملا له، ففى الغالب لا يختلط دم الأم بدم الطفل خلال فترة الحمل، ومع ذلك فقد تختلط كمية صغيرة من دم الطفل بدم الأم بعد التعرض لبعص الحالات ومنها:

1:الإجهاض.

2: الحمل خارج الرحم — عندما يتم زرع البويضات المخصبة في مكان معين خارج الرحم، وعادة في أنبوب فالوب

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3: إزالة الحمل العنقودي هو ورم غير سرطاني (حميد) يظهر في الرحم.

4:البزل السلبى، وهو اختبار قبل الولادة يتم فيه سحب عينة من السائل الذي يحيط بالجنين في الرحم.

5: بزل الحبل السرى، وهو اختبار تشخيصي قبل الولادة تزال فيه عينة من دم الطفل من الحبل السرى لاختبارها.

6:النزيف اثناء الحمل.

7: إصابة في البطن خلال فترة الحمل.