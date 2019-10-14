شكرا لقرائتكم خبر عن 3 علاجات آمنة للبرد والسعال أثناء الحمل.. أهمها شوربة الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرد والسعال من المشاكل التى تواجه العديد من النساء الحوامل فى فصل الخريف والشتاء نظراً لانتشار الفيروسات والبكتيريا فى الجو البارد، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDay"، قال الأطباء أن الحوامل لا تتمكن من تناول الأدوية المعتادة دون وصفة طبية لتخفيف الأعراض.

أسباب البرد والسعال أثناء الحملنزلات البرد والسعال هي عدوى فيروسية شائعة في الجهاز التنفسي العلوي وتؤثر على الأنف والحلق والجيوب الأنفية والمجرى الهوائي العلوي، ويوجد أكثر من 200 فيروس يمكن أن تؤدي إلى أعراض البرد ، والتي ربما يكون فيروس الأنف هو المشتبه به الأكثر شيوعًا.

تنتقل هذه العدوى بسهولة من شخص لآخر ، وعادة ما تستمر الأعراض لمدة أسبوع ، على الرغم من أن السعال المصاحب يمكن أن يستمر لمدة 3 أسابيع تقريبًا.