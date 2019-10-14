تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير مافن التوت الأزرق



المقادير توت أزرق

سكر حسب الرغبة

2 كوب دقيق

1 كوب لبن

2 بيضة

1/4 كوب زيت زيتون خطوات التحضير سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي القليل من الزيت في قوالب المافن.

في بولة كبيرة الحجم اخلطي الدقيق و السكر و اللبن و البيض و الزيت جيدا مع التقليب بإستمرار.

اضيفي التوت الأزرق الى مزيج الدقيق و اللبن و قلبي.

قومي بتقسيم مزيج الدقيق على قوالب المافن ثم ضعيها في الفرن لمدة 20 دقيقة.

قدمي مافن التوت الأزرق كوجبة خفيفة و لذيذة لأسرتك. Advertisements قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة السينابون تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرواسون بزبدة الفول السوداني والنوتيلا

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