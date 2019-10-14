تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة البلوبيري

فطيرة البلوبيري أو التوت الأزرق وصفة من المطبخ الغربي تتميز بمذاقها اللاذع ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة

المقادير

"تكفي 8 أشخاص"

العجينة:

كوب وربع دقيق أبيض

ثلث كوب سكر أبيض

8 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة باردة

رشة ملح

الحشوة:

6 كوب توت أزرق "بلو بيري"

ثلثي كوب سكر أبيض

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بشر ليمون

خطوات التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية قصيرة الحافة بالزبدة.

في وعاء العجان أو بولة متوسطة، نخلط الزبدة والسكر والدقيق والملح حتى تتجانس وتصبح رملية القوام، ولكنها تتماسك مع الضغط عليها.

نضع العجينة في الصينية ونضغط عليها بباطن اليد جيداً، مع مراعاة أن تلتصق بحواف الصينية.

ننغز العجينة بالشوكة، وندخلها الفرن لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تصبح ذهبي اللون.

في هذا الوقت نحضر الحشوة .. في وعاء متوسط وعلى نار هادئة، نضع التوت والسكر، ونقلبهم جيداً حتى يلين التوت.

نضيف النشا وبشر الليمون وعصير الليمون، ونقلبه جيداً حتى يثقل ثم نرفعه من على النار.

نصب خليط التوت على الفطيرة بعد خبزها، ونوزعه بالتساوي.

نترك فطيرة التوت حتى تبرد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو لحين التقديم.

نقطع فطيرة التوت الأزرق "بلوبيري"، ونقدمها باردة.

سر نجاح فطيرة البلوبيري:

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وضع خليط التوت وهو ساخن فوق العجين يجعله يتماسك بشكل أكبر.

يفضل تحضير الوصفة قبل تقديمها بيوم كامل ليكون طعمها ألذ.

فوائد التوت الأزرق "بلوبيري":

يحافظ التوت الأزرق على مستوى الكوليسترول في الدم ويحمي صحة القلب.

يحافظ التوت الأزرق على صحة المبايض ويقي خطر الإصابة بسرطان المبايض والرحم.

تحتوي القطعة المتوسطة من فطيرة البلوبيري على 232 سعر حراري.

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