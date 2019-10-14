تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بالموز وزبدة الفول السوداني



المقادير

نصف كوب دقيق

نصف كوب حليب

2 حبة موز مهروس

1 بيضة

1 معلقة كبيرة زبدة لينة

2 معلقة كبيرة عسل أبيض

4 معلقة كبيرة

زبدة فول سوادني

1 معلقة صغيرة بيكينج باودر

زبدة للتسوية

خطوات التحضير

يوضع الموز في الخلاط، ويضاف إليه البيض والحليب والزبدة وزبدة الفول ااسوداني والعسل، ويضرب جيداً.

يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه البيكينج باودر، ويخلط جيداً.

يضاف خليط الدقيق شيئاً فشيء إلى وعاء الخلاط، ويضرب مرة أخرى حتى يتجانس.

توضع الزبدة في مقلاة غير قابلة للإلتصاق على نار متوسطة حتى تسخن.

يصب مقدار مغرفة من الخليط في المقلاة، ثم يقلب على الجانبين حتى يحمر.

يرفع على الطبق، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

يرص البان كيك في الطبق، ويقدم مع زبدة الفول السوداني وشرائح الموز.

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