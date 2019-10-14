تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرواسون بزبدة الفول السوداني والنوتيلا



المقادير 2 قطعة

كرواسون

2 حبة موز

نصف كوب

زبدة فول سوداني

ربع كوب

نوتيلا

صوص شيكولاتة

للتزيين خطوات التحضير يقشر الموز، ويقطع شرائح متوسطة السمك.

يفتح الكرواسون مثل الساندويتش، ويدهن بمقدار معلقيتن من زبدة الفول السوداني.

يرص فوقها شرائح الموز، ثم يوضع معلقتين من زبدة الفول السوداني.

يوضع عليها النوتيلا، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

تزين بصوص الشيكولاتة، وتقدم. Advertisements قد يهمك ايضاً : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الغريبة بالشوكولاتة النوتيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالشوكولاتة

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