تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير براونيز كيك زبدة الفول السوداني

البراونيز من الحلويات الغربية الشهيرة التي تتميز بالطعم الغني والمذاق المميز، المكون الاساسي لها هو الكاكاو، ويمكن وضع اضافات اخرى حسب الرغبة مكسرات او صوصات

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

كوب إلا ربع زبدة فول سوداني ناعمة

نصف كوب شوفان

نصف كوب كاكاو خام

ربع كوب حليب خالي الدسم "يمكن استخدام حليب لوز"

1 كوب سكر أبيض او بني

2 علبة زبادي قليل أو خالي الدسم

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بيكينج باودر

ربع ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح

رشة فانيليا

ملحوظة:

يستخدم نفس الكوب في كل المقادير حضري لأطفالك براونيز الموز

خطوات التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية 25×25 قابلة لدخول الفرن بالزبدة أو نبطنها بورقة زبدة.

في وعاء "دورق" الخلاط، نضع الحليب أو حليب اللوز والزبادي والبيض والفانيليا، ونضربهم جيداً.

نضيف إلى الخلاط، السكر البني أو الأبيض والشوفان والكاكاو والملح والبيكينج باودر، ونضرب جميع المكونات مرة أخرى حتى تتجانس.

في بولة صغيرة، نضع زبدة فول السوداني، وندخلها الميكروويف لمدة 30 ثانية وحتى تذوب.

نصب خليط البراونيز في الصينية المدهونة، ونوزع فوقه زبدة الفول السوداني بشكل عشوائي لنحصل على شكل رخامي "يمكن استخدام طرف السكين لعمل تداخل منتظم".

ندخل صينية البراونيز الفرن لمدة 20 - 25 دقيقة حتى ينضج.

نخرج براونيز زبدة الفول السوداني من الفرن، ونتركه حتى يبرد.

نقطع البروانيز كيك، ونقدمه مع المشروب المفضل.

سر نجاح البراونيز:

يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

عند خلط المكونات في الخلاط نكشط أطراف الخلاط لضمان تجانس المكونات.

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فوائد زبدة الفول السوداني:

تتميز هذه الوصفة بأنها مناسبة جداً للإناث؛ لأن الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني يعملان على تعزيز الرغبة الجنسية للسيدات.

يساعد الشوفان على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

القطعة المتوسطة من براونيز زبدة الفول السوداني تحتوي على 210 سعر حراري.

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