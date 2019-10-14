أسباب الرأس المسطحة عند الأطفال وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - الرأس المسطحة هي أحد الحالات المرضية التي تصيب الأطفال وقد تحدث منذ الولادة أو في سنوات عمرهم الأولى، وتسبب تغير في شكل الرأس عن الشكل الطبيعي.

و لنتعرف أكثر على هذه الحالة سألنا استشاري طب الأطفال الدكتور همام قنديل وأفادنا بالتالي:

أنواع الرأس المسطحة

• إما أن يكون تسطح الرأس من الخلف وهي المنطقة التي تعلو الرقبة.

• أو أن يكون التسطح من الجنب وقد يحدث في جهة واحدة من الرأس.

أسباب الرأس المسطحة

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يولد 20% من الأطفال برأس مسطحة وأسبابها متعددة أبرزها:

•أمراض جينية وهي عديدة.

•الوراثة تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بتسطح الرأس.

•التحام الفراغات البينية لعظام الجمجمة و التي تكون موجودة من أجل السماح لرأس الطفل بالتمدد وزيادة حجم الرأس مع النمو.

•الحمل بتوأم حيث يمكن أن يضغط أحدمها على رأس الآخر مما يسبب تسطح الرأس.

•نقص فيتامين د الذي يسبب لين العظام فيظهر على شكل تسطح في الرأس.

•كثرة نوم الطفل على الظهر أو على أحد الجانبين.

•إصابة الطفل بإعوجاج في العضلات مما يؤثر على شكل عظام الجمجمة.

•ولادة الطفل قبل إتمام التسع شهور حمل، بأن يكون طفل خديج ولم يحدث تكلس لعظام الجمجمة لديه بعد.

علاج الرأس المسطحة

• علاج المسبب المرضي مثل الخضوع للجراحة في حال التحام الفراغات البينية لعظام الجمجمة، أو تعزيز فيتامين د لدى الطفل.

• محاولة جعل الطفل ينام على أكثر من جانب بما فيها مؤخرة الرأس.

• هنالك علاج شائع وهو ربط رأس الطفل أو وضع خوذة له لعلاج تسطح الرأس، وهذ العلاج اختلفت فيه الآراء وأرى أنه يمنع نمو رأس الطفل بشكل طبيعي، وليس هنالك دراسة طبية موثوقة تؤكد فعالية هذا العلاج.

وأخيرا و الأهم تسطح الرأس أمر غير خطير لا يؤثر على دماغ الطفل، و عادة لا يحتاج الأطفال المصابين بتسطح الرأس إلى علاج، ويمكن أن يزول التسطح عند بلوغ السنتين من العمر دون أي تدخل من الأهل أو من الأطباء، ولكن ينصح دائما بزيارة الطبيب المختص.