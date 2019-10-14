كيفية التغلب على العامل النفسي والاجتماعي لتأخر الإنجاب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - أثبتت الدراسات بأنَّ للعامل النفسي سبب في تأخر الإنجاب في الفترة الأولى من الزواج، فيحصل عادة في السنة الأولى من الزواج عملية اكتشاف الطرف الآخر من قبل الشريكين.

الحد الفاصل هو الزوج

من الممكن أن تمتد فترة عدم الإنجاب إلى سنتين أو أكثر، ما يسبب للمرأة مشكلة نفسية بسبب التفكير بالمجتمع من حولها، فتدخل "بحالة اكتئاب مؤقت هستيري"، لأن أهل الزوج عادة يتدخلون في هذا الموضوع، فلذلك تعاني أكثر من هذه الدوامة، وهنا تبدأ>>

التأثيرات النفسية السلبية

هنا يجد د. النفسي ماجد قنش، بأنَّ الحد الفاصل لهذه المشكلة هو الزوج، ويقدم نصائح للتغلب على العامل النفسي

1 – الزوج هو من سيمنع الضغوطات النفسية عن أسرته من المحيط الخارجي.

2 - راجعا الأطباء لمعرفة سبب الخلل وعلاجه.

3 – اصبرا ولا تتهورا، وعلى الزوج ألا يلجأ إلى الحلول البديلة كالزواج بامرأة ثانية، إلا إذا كانت الزوجة هي التي ترغب بذلك.

4 - هذا الأمر ينطبق على الزوجة بأن تساند زوجها، إذا كان هو من يعاني من مشاكل في الإنجاب.

5 - الايمان بقضاء الله وقدره.

أفكار مجتمعية خانقة

عندما نطرح موضوع تأخر الإنجاب سنأخذه هنا من الناحية الاجتماعية بنظرة تختلف تماماً عن النظرة الطبية، تستدرك الاختصاصية الاجتماعية، آمال عبد القادر: الناس تربط فحولة الرجل بقدرته على الإنجاب بأسرع وقت ممكن، وهذه الأفكار المجتمعية تؤثر على نفسيته بشكل سيئ جداً".

إيجابيات المرحلة

طول فترة عدم وجود أطفال يكون هناك فرصة كافية لمعرفة الطرفين لبعضهما، وما إذا كانت هناك عيوب فادحة ممكن معالجتها أو الانفصال، ولن يكون هناك ضحية لهذا الطلاق.

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• كفالة اليتيم: فتأخر الإنجاب يعزز الشعور المفقود بالأبوة والأمومة، وكفالة الأيتام له انعكاسات إيجابية على المجتمع وعلى النفس.

سلبيات تأخر الإنجاب

• الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الزوجان بسبب الأهل والمجتمع.

• من الممكن أن يهدد الزوج زوجته بالزواج من امرأة أخرى.

• من الممكن أن كان الزوج السبب في تأخر الإنجاب، أن يشعر بالنقص، ولا يدرك بأنه يفتعل مشاكل ومضايقات للزوجة بسبب هذا الشعور.

نصائح للأزواج

تضعها شيرين نبيل أفغاني، اختصاصية اجتماعية

نصائح للزوجة:

"اريحي عقلك": بالتخفيف من التفكير الدائم في الموضوع للحد من التوتر، الذي يؤدي إلى عدم قابلية الجسم للإنجاب.

• تجاهلي مشاعرك السلبية: أي خصصي الوقت الكافي للتقارب مع الزوج، ومناقشة ما يحدث بكل أريحية بعيداً عن الضغوطات.

نصائح للزوج:

تفهم ما تمر به زوجتك من الناحية النفسية، وساعدها بتحفيف الضغوط وتخطي المشكلة.

تريث فهذا يساعد في تعجيل الحمل والإنجاب.

لا تتبادل اللوم معها فهذا الأمر خارج عن يد أحد.