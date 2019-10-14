تعليم الأطفال حرف اللام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أكتوبر 2019 04:45 مساءً - يبدأ تعليم حرف اللام للأطفال في سن ما قبل المدرسة عن طريق قصة قصيرة ترويها الأم، أو عن طريق فزورة " أحجية" تطرحها الأم على أطفالها كلهم ثم تنتظر الجواب.

معلم المرحلة الدنيا وسيم يوسف يخبرك عزيزتي الأم عن الفزورة حيث يقول:اسألي طفلك ما هو الشيء الذي يشرب بعد العصر؟

والجواب سوف يكون خاطئاً في كل مرة لأن طفلك سوف يعتقد أن العصر هو فترة ما بعد الظهر، ولكن العصر يقصد به بعد أن يعصر والإجابة هي الليمون، وهنا تبدأين في تعليم طفلك كتابة حرف اللام الذي تبدأ به كلمة " ليمون". خطوات تعليم حرف اللام: قومي بعرض مجسمات ولوحات ملونة لحرف اللام أمام عيني الطفل.

من الممكن أن تصنع الام مجسماً لحرف اللام من الفوم.

ويمكن أن تصف له شكله وبأنه يشبه عكاز العجوز كما يطلق عليه. تبدأ الأم باستخدام طريقة التنقيط: لا تنس وأنت تعلمينه شكل حرف اللام أن تنطقي الحرف وتطلبي من طفلك أن يردده خلفك مع النظر إلى شفتيك.

أطلبي منه أن يمر بقلم الرصاص على النقط التي تكون حرف اللام لكي يتعلم طريقة كتابته. Advertisements علميه بالتدريج كتابة الحرف في أول الكلمة ووسطها ونهايتها.

عليه أن يساعدك على إختيار أمثلة لكلمات تبدأ بحرف اللام مثل : ليمون

كلمات في وسطها يقع حرف اللام مثل سليمان.

كلمات في آخرها يقع حرف اللام مثل : حقل. قصة تعليم حرف اللام للطفل: يجب أن تشغلي خيالك لاختيار قصة للطفل تحتوي معظم كلماتها على حرف اللام مثل أن تبدأي بالتالي:

سلم عبد الجليل على خاله علي في يوم العيد، وفرح خاله علي وسلمه عيدية، وكانت العيدية نقوداً وهدية جميلة وهكذا........ كيف تدمجين حرف اللام مع باقي الحروف؟ قومي بجمع مجسمات باقي الحروف وحاولي أن تطلبي منه أن يستخرج حرف اللام من بينها.

حاولي تكوين كلمات من الحروف المجسمة وتحتوي على حرف اللام.

أطلبي من طفلك أن ينشد نشيداً يحتوي على كل الحروف ويمكن أن تعثري على أناشيد للحروف من خلال شبكة الانترنت.

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