رجيم الخيار لإنقاص 5 كيلو جرامات في7 أيام

يعتبر الخيار من الخضراوات الغنية بالماء، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامين «A» وفيتامين «C» المجددة لكامل خلايا الجسم والمدعمة للمناعة والمقاومة للأمراض. وترغب الكثير من السيدات في الحصول على جسم رشيق ومثالي خالٍ من الدهون؛ لذا يعمل الخيار على منح السيدات الشعور بالشبع دون أن يزودهن بسعرات حرارية أو سكريات.



اليوم الأول



الإفطار: بيضتان مع الطماطم والأعشاب.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: سلطة الخيار مع الملفوف وعصير الليمون وزيت الزيتون.

بين الوجبات خيارتان.

العشاء: كوب من الزبادي قليل الدسم، وحبة كيوي واحدة.



اليوم الثاني



الإفطار: السبانخ، الخيار، عصير التفاح.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: شريحتان من الجبن، برتقالة وخيارة واحدة.

بين الوجبات خيارتان.

العشاء: سلطة الخيار مع الطماطم والزيتون وزيت الزيتون.



اليوم الثالث



الإفطار: كوب من التوت وبيضتان.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: سلطة الخيار مع الفلفل الحلو والطماطم.

بين الوجبات خيارتان.

العشاء: جزرة واحدة وقطعتان من الجبن.

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اليوم الرابع:



الإفطار: شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع شريحة من الجبن والخيار.

بين الوجبات ثلاث خيارات.

الغداء: الأرز البني مع الدجاج والخيار.

بين الوجبات موزة واحدة.

العشاء: شريحة لحم حارة مع سلطة الخيار.



في اليوم الخامس



الإفطار: الجرانولا محلية الصنع مع الكرز والتوت واللبن الزبادي اليوناني.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: سلطة الخضار مع الطماطم والخيار والزيتون وجبن الفيتا.

بين الوجبات عسل، خيار، ومشروب النعناع.

العشاء: خيار وسلطة بصل.



اليوم السادس:



الإفطار: السبانخ، الخيار، عصير التفاح.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: الفول والخيار والبورتا.

بين الوجبات خيار مع الخردل الأسود والكزبرة.

العشاء: سلطة الخوخ وسلطة الخيار.



اليوم السابع:



الإفطار: الجرانولا محلية الصنع مع العسل والزبادي اليوناني.

بين الوجبات خيارتان.

الغداء: سلطة الدجاج المقرمش مع الخيار والجزر.

بين الوجبات خيارتان مع الحمص.

العشاء: سلطة الخضار مع البروكلي والفاصوليا الخضراء والطماطم والخيار وزيت الزيتون.

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