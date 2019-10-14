10أسباب غير معروفة للإصابة بالحكة المستمرة..منهم التوتر والحالة المزاجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Prevention "، إن هناك عدة أسباب تؤدى إلى الشعور الدائم بالحكة، بدءا من الجلد الجاف إلى لدغات الحشرات، إلى الظروف الصحية المختلفة، لهذا السبب لن تتوقف الحكة.



10 اسباب للحكة المستمرة ..

وقال الموقع، قد تكون حكة الجلد مرهقة، مع وجود طفح جلدي أو بدونه، يمكن للخدوش، والإلتهاب الذى يصاحب ذلك فى التسبب فى حدوث آلام أكثر.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالحكةوهي

اكتشاف سبب شعورك بحكة جلدك (المعروفة طبياً باسم الحكة المزمنة) في المقام الأول هو الخطوة الأولى لعلاج المشكلة، كما يقول أليكس تشارلز، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة وزميل الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD).

هناك 10 أسباب تؤدى إلى الشعور بحكة الجلد وفقًا لأطباء الأمراض الجلدية. 1.الجلد الجاف..

يقول مجهان فيلي، طبيب أمراض جلدية بنيوجرسى ويعمل كمدرب سريري بولاية كاليفورنيا، إن الجلد الجاف، هو أحد أكثر أسباب الحكة المزمنة الأكثر شيوعًا.

قد يكون بسبب العامل الوراثى، أو الطقس البارد، أو حتى فى كبار السن، أو إذا كنت سباحًا دائما، أو تقوم بالاستحمام بالمياه الساخنة أو استعمال الدش، أو حامل، أو تمر بسن اليأس، فقد تكون أكثر حكة.

يقول ميليسا كانشانابومي ليفين، طبيب أمراض جلدية بمانهاتن، إن استخدام محلول مرطب للجسم وكريم الوجه يمكن أن يهدئ الحكة لأنه يرطب بشرتك، إذا لم يوفر الراحة لك، توجه إلى طبيب الأمراض الجلدية لإجراء تقييم أكثر دقة.



اسباب الحكة وطرق علاجها

2.الإصابة بأمراض جلدية تسبب الحكة..

إذا كانت بشرتك مصابة أيضًا بحكة نادرة من الجلد الأحمر المتقشر، وتزداد الحكة ليلا، فقد تتعامل مع حالة جلدية مزمنة مثل الصدفية (التي ترتبط بالالتهاب الناتج عن الجهاز المناعي) أو الأكزيما، لحسن الحظ هناك عدد من العلاجات المتاحة لكلا المرضين، والكريمات الموضعية الموصوفة، والأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن، والعلاج الضوئي، الذي يستهدف الجلد المهيج بأشعة فوق البنفسجية، كما يقول الدكتور كانشانابومي ليفين.

3 .رد الفعل التحسسى..

إذا كنت قد اشتريت بعض المنتجات شديدة الرائحة التى تسبب لك الحساسية، يمكن أن تظهر الحكة، إنها استجابة شائعة لمسببات الحساسية.

ويمكن تناول مضادات الهستامين، الذي يهدئ من استجابة الهيستامين التي تسبب حكة جسمك، إذا لم تتوقف عن الخدش، يمكن أن تكون حكة الجلد المزمن علامة على مشكلة أكثر خطورة، مثل الالتهابات أو الأمراض.

4.تناول بعض الأدوية..

إذا تناولت بعض العقاقير المهدئة أثناء علاج أسنانك، أو عند تناول علاج لارتفاع ضغط الدم، فإن الحبوب التي تتناولها قد تكون السبب في الشعور بالحكة المستمرة، إذا لاحظت وجود حكة في الجلد كتأثير جانبي محتمل للدواء، فتحدث إلى طبيبك، لضبط الجرعة، أو التحقق من التفاعلات الدوائية، أو محاولة استخدام الأدوية المضادة للحكة.

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5. التوتر والقلق يزيدان من الشعور بالحكة..

إذا شعرت بالتوتر الشديد أو الاكتئاب أو القلق، فإن التدفق الكيميائي للسيروتونين، والنورادرينالين، يمكن أن يؤدي إلى حكة، خاصة إذا لم يكن هناك طفح جلدي، إذا كنت قد جربت العلاجات المضادة للحكة.

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6.هرموناتك في حالة تغير مستمر

التقلبات الهرمونية، التي تؤثر بالسلب علي الحالة المزاجية يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية، بما في ذلك حكة الجلد المستمرة على سبيل المثال، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، أو إذا كنت تعاني من انقطاع الطمث، فقد يكون لديك مستويات أقل من المعتاد من الإستروجين، والتي يمكن أن يكون لها سلسلة من الآثار الجسدية بما في ذلك الحكة، إن تجنب الصابون القوي، والمنظفات، والترطيب المنتظم يمكن أن يساعد في تهدئة الحكة المزعجة.

7. الحمل..

تؤدي البشرة الجافة، والبطن المتسع نتيجة الحمل، إلى تفاقم حكة الجلد للأمهات الحوامل، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)

8. لدغات الحشرات..

لدغات البراغيث، وبق الفراش، وغيرها من الزواحف قد تكون عضاتها صغيرة جدًا ولا تظهرلأسابيع، لكن الحكة يمكن أن تكون بلا هوادة ومعدية.

طرق لوقف الحكة الناتج عن لدغات البعوض

عندما يعضك أي نوع من الحشرات، يكون من المحتمل ضخ مواد غريبة في جسمك، والتي سيهاجمها نظام المناعة لديك مع الهستامين، وهو مركب يحفز الحكة.

لوقف الخدوش، فكرمرة أخرى في المكان الذي كنت فيه مؤخرًا: المشي لمسافات طويلة عبرالأعشاب الطويلة، والنوم في سرير فندق قديم، واللعب مع الحيوانات، تخلص من المصدر إذا لزم الأمر، واستخدم الكريمات، أوالمستحضرات المطهرة، وتناول مضادات الهيستامين التى يصفها طبيب الأمراض الجلدية المتخصص.

9.تلف الأعصاب..

يقول الدكتور تشارلز، إن حكة الاعتلال العصبي، الناجم عن تلف الأعصاب، أمر نادر الحدوث ولكن يمكن أن يحدث غالبًا عندما تكون هذه الحكة تترافق مع الألم والتنميل والوخز، الأسباب كثيرة وقد يكون نتيجة الإصابة بالسكتة الدماغية، أو التصلب المتعدد، إذا كنت تعتقد أن هذا هو السبب، فمن الأفضل إبلاغ طبيبك لمعرفة ما يجري.

10. الإصابة ببعض الأمراض..

يمكن في بعض الأحيان حكة الجلد بمثابة جرس إنذار للظروف الصحية الكبيرة، قد تكون الحكة طويلة الأمد بدون طفح علامة على حالات جهازية مثل أمراض الدم، والسكري، وأمراض الكلى وأمراض الكبد، والإلتهابات، مثل الالتهاب الكبدي الوبائي B أو C أو فيروس نقص المناعة البشرية الايدز، أو الغدة الدرقية النشطة.في أوقات أخرى، قد يشير أيضًا إلى سرطان الجلد، إذا كان شكل الجلد يتغير، ولا يلتئم خاصة إذا كنت تتعامل مع ارتفاع الحرارة، والتعرق الليلي، وفقدان الوزن بشكل غير متوقع، إذا لم تكن متأكدًا حقًا ما يجب إلقاء اللوم عليه في حكة طفلك، فمن المهم أن يقوم طبيبك بالوزن لاستبعاد شيء خطير والحصول على العلاج المناسب.