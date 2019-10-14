تحذير للحوامل.. لا تأكلي لفردين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة وكالة الأنباء الألمانية الإثنين 2019/10/14 01:33 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/10/14 01:33 م بتوقيت أبوظبي ينبغي على الحامل أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً

حذَّرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من أنّ الزيادة الكبيرة في وزن الحامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الولادة. وذكرت الرابطة أنّه بدءاً من وزن ولادة يبلغ 4 كيلوجرامات يكون الطفل أكثر عُرضة لمشكلات صحية خلال فترات لاحقة من حياته. ولتفادي هذه المخاطر، تنصح الرابطة الألمانية المرأة بتجنب زيادة الوزن الكبيرة أثناء الحمل. وأشارت الرابطة إلى إمكانية الاسترشاد بالقيم التالية للزيادة المسموح بها، والتي يقدمها معهد الطب الأمريكي: Advertisements ليس أكثر من 12.5 إلى 18 كيلوجراماً بالنسبة للمرأة التي تعاني أساساً من نقص الوزن. ليس أكثر من 11.5 إلى 16 كيلوجراماً بالنسبة لمن تتمتع بوزن طبيعي. ليس أكثر من 7 إلى 11.5 كيلوجرام للاتي يعانين زيادة الوزن. ليس أكثر من 5 إلى 9 كيلوجرامات بالنسبة لتلك التي تعاني السِمنة المفرطة. وبشكل عام، ينبغي على الحامل أن تتبع نظاماً غذائياً صحياً يتسم بالتنوع والتوازن، ويكون غنياً بالمعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، مع مراعاة ألا تقع في الخطأ الشائع، والذي يتمثل في الأكل لفردين.

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