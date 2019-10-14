شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات في الكونغو الديمقراطية تعتزم استخدام لقاح ثانٍ ضدّ إيبولا والان مع التفاصيل

تعتزم السلطات في الكونغو الديمقراطية استخدام لقاح ثانٍ ضدّ إيبولا في 3 مقاطعات شرق البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني؛ لاحتواء انتشار الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2100 شخص.

وقال الطبيب جان جاك موييمبي، الذي يتولّى تنسيق جهود التصدّي لإيبولا في الكونغو: "حان الوقت لاستعمال اللقاح الجديد (إيه دي 26 زيبوف جي بي) الذي يطوّره الفرع البلجيكي من جونسون أند جونسون".

وأضاف: "اللقاح وصل إلى جوما (كيفو الشمالية)، وسوف يبدأ التلقيح مطلع نوفمبر/تشرين الثاني".

وأوضح الطبيب أنه جرى اختيار منطقتين يشتدّ فيهما خطر انتقال العدوى لتجريب اللقاح، مضيفا: "حملة التلقيح ستشمل أيضا صغار التجّار الذين يسافرون بانتظام إلى رواندا بهدف حماية جيراننا".

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يعتزم المختبر البلجيكي إرسال 200 ألف جرعة من اللقاح إلى رواندا المجاورة، و500 ألف إلى الكونغو الديمقراطية، بحسب ما كشف الطبيب.

ومنذ انطلاق حملة التحصين 8 أغسطس/آب 2018، خضع 237165 شخصا للتلقيح ضدّ إيبو، وكان اللقاح الوحيد المستخدم "آر في إس في زيبوف جي إف"، الذي تصنعه مجموعة "ميرك" الصيدلانية، وفق آخر البيانات الحكومية.

واعترض وزير الصحة الكونغولي السابق الطبيب أولي إلونجا على استخدام هذا اللقاح الثاني قبل الاستقالة في 22 يوليو/تموز، منددا بمحاولات جلب لقاح ثانٍ "من قبل جهات عديمة الأخلاق"، على حد قوله.

ووجه إليه الاتهام في 17 سبتمبر/أيلول على خلفية اختلاس أموال مخصصة لمكافحة انتشار إيبولا.