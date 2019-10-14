شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. السمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري والان مع التفاصيل
ذكرت الجمعية الألمانية للسكري أنّ السمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ إذ يرتفع الخطر بشدة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أكبر من 30.
أعراض السكري من النوع الثاني تتمثل في العطش الشديد، كثرة التبول، خسارة الوزن، جفاف الجسم والبشرة، إضافة إلى التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وتنصح الجمعية لتجنب الإصابة بالمرض باتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية، أي الإقلال من الدهون والحلويات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
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