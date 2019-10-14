5 أعراض للإصابة بالسكري من النوع الثاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت الجمعية الألمانية للسكري أنّ السمنة ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني؛ إذ يرتفع الخطر بشدة إذا كان مؤشر كتلة الجسم "BMI" أكبر من 30.
وتتمثل أعراض السكري من النوع الثاني في العطش الشديد، كثرة التبول، خسارة الوزن، جفاف الجسم والبشرة، إضافة إلى التعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وتنصح الجمعية لتجنب الإصابة بالمرض باتباع أسلوب حياة صحي يرتكز على التغذية الصحية، أي الإقلال من الدهون والحلويات، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.
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