تعرف على أخطاء يجب تجنبها عند الطلاق

رغم أن الانفصال أمر مزعج للكثيرين، إلا أنه قد يكون ضرورياً في كثير من الحالات.

وبما أن الانفصال والطلاق يجب أن يتما بطريقة صحيحة لتجنب النتائج السلبية، أورد موقع هافنغتون بوست الأمريكية، قائمة بالأخطاء التي يجب تجنبها عند الانفصال عن الشريك على النحو التالي:

１- الركون للعواطف

من الطبيعي أن تترافق بعض العواطف السلبية مع حالة الانفصال عن الشريك، غير أن الوصول إلى حل يرضي الطرفين يستوجب عليهما ترك العواطف جانباً واستخدام العقل والحكمة للانفصال دون ضغينة أو أي مشاعر سلبية.

２- عدم التفكير بمصير الأطفال

يجب مراعاة وجود الأطفال قبل اتخاذ القرار بالطلاق. وإن تم اتخاذ القرار النهائي بالانفصال، لا بد من ترتيب الأمور بين الطرفين بطريقة توفر كافة احتياجات الأطفال النفسية والعاطفية والمادية.

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３- التركيز على الماضي

ببساطة، لا يمكنك المضي قدماً حتى تتخلى عن الماضي، في كثير من الحالات، قد يؤدي التفكير بالماضي إلى التردد في اتخاذ قرار الطلاق، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للزوجين، ويبقيهما في حالة من الخلاف وعدم الاستقرار.

４- إهمال الشؤون المالية

من الضروري عدم إهمال الشؤون المالية عند اتخاذ قرار بالطلاق، فالوصول إلى تسوية ترضي الطرفين يسهل عملية الانفصال ويساهم في الخروج من العلاقة الزوجية دون أي ضغينة.

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