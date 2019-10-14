شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تبقى صحى.. نصائح لاختيار أطعمة متكاملة فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائى المتوازن من الأشياء التى يسعى الكثيرون لتحقيقها، للتمتع بأسلوب حياة صحى، وللوقاية من الأمراض، وتشمل عناصر النظام الغذائى المتكامل الخضراوات والفواكه الطازجة والمكسرات والبذور والبروتينات، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لاختيار أطعمة متكاملة فى نظامك الغذائى، وفقاً لموقع Health.



اطعمة متكاملة

نصائح لاختيار أطعمة متكاملة فى نظامك الغذائىأضف الأطعمة الكاملة لطعامك

استمتع بمجموعة واسعة من الأطعمة الكاملة مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، وتأكد من أن هذا يشكل ما لا يقل عن 80 ٪ من نظامك الغذائي اليومي، اجعل يومًا واحدًا على الأقل خاليًا من اللحوم ، حيث تركز على الأطعمة النباتية كجزء أساسي من وجبتك.

اختيار الفاكهة والخضار

اختر خمسة حبات من الفواكه والخضروات التي تستمتع بها وتناولها على مدار اليوم، ويمكنك استخدامها عبر العديد من الأطباق أو من خلال السلطة.

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تناول البقوليات

الفاصوليا والعدس والبازلاء ليست غنية بالألياف الغذائية فحسب، بل غنية أيضًا بالبروتين النباتي والعديد من المغذيات الدقيقة الهامة.

خطط لوجبات فى المستقبل

استمر على عادة الطهي في المنزل وتعبئة وجبات الغداء الخاصة بك، بدلاً من شراء وجبات جاهزة للأكل والوجبات الخفيفة المصنعة.

اصنع وجبة طعام أو وجبة خفيفة من خلال الجمع بين العناصر الغذائية الرئيسية - الكربوهيدرات الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية، شريحة من الحبوب الكاملة مع بعض زبدة الفول السوداني والموز على سبيل المثال.

اختر وجبات الحبوب الكاملة

اختر الحبوب الكاملة مثل: الشوفان والخبز والأرز البني والمكرونة من الحبوب الكاملة باعتبارها من الخيارات الصحية.