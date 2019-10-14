الإمارات وروسيا.. شراكة اقتصادية تعززها اتفاقيات استراتيجية

قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، إن العلاقات بين بلاده وروسيا تاريخية وقائمة على روابط من الصداقة والتعاون واحترام المصالح المشتركة.

وأضاف: "تحمل الأجندة التنموية للجانبين العديد من القواسم المشتركة فيما يتعلق بالتركيز على الابتكار والبحث العلمي والتطوير والاستثمار في حلول الطاقة المتجددة وأيضا قطاعات الاقتصاد الإسلامي الذي يشغل حيزا واسعا من اهتمام الجانبين".

ووقع البلدان العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي أسهمت بشكل كبير في نمو التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين روسيا والإمارات وتم توقيعها في ديسمبر 2012، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في سبتمبر 2013 لإنشاء صندوق استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار.

ويعد هذا الاستثمار الأضخم الذي تقوم به جهة خارجية في البنى التحتية الروسية، فيما وقع البلدان في ديسمبر 2011 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.

وفي فبراير من عام 2014، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورج تتضمن العمل على تعزيز مجالات التعاون بينهما وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والتنسيق المشترك في إقامة فعاليات وأحداث اقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المعارض.

وفي أكتوبر من العام ذاته تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في الدولة ووزارة التعليم والعلوم الروسية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الاقتصاد لكلا البلدين.

Advertisements

وشهد العام الماضي 2018 تطورا ملحوظا في العلاقات بين البلدين وصل إلى شراكة استراتيجية شاملة ترعاها قيادتا البلدين الصديقين.

ففي مارس من العام الماضي، وقّعت موانئ أبوظبي ومجلس التطوير التجاري والاقتصادي الروسي مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الشركات الروسية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة لها في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

كما وقّعت الإمارات ممثلة بوكالة الإمارات للفضاء "خطاب نوايا" مع كل من روسيا وكازاخستان للتعاون في مجالات الفضاء المختلفة وإطلاق مشاريع مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وفي العام الجاري، وقّعت "مجموعة شركات توازن" الإماراتية مع معهد الأبحاث الروسي "نامي" بالشراكة مع شركة "سولرز" الروسية لصناعة السيارات اتفاقية استثمار سيارات "أوروس" وإيصالها إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما وقعت "موانئ دبي العالمية" اتفاقيات مع كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "روساتوم" البحري الشمالي وشركة نوريلسك نيكل لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي.

وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة في الطريق البحري الروسي وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية، حيث يمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق.

وفي فبراير من العام الجاري، قامت جمهورية روسيا الاتحادية بإعفاء المواطنين الإماراتيين من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة، وذلك بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية.



