تهمة التهرب تهدد انطلاق مسيرة ماديسون مع منتخب إنجلترا

يواجه جيمس ماديسون، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، تهمة التهرب من منتخب إنجلترا، خلال مواجهة التشيك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، وهو ما يهدده بالاستبعاد من صفوفه.

المنتخب الإنجليزي حل ضيفا على التشيك، الجمعة الماضية، في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020، وتعرض للهزيمة بنتيجة 1-2.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية فإن ماديسون كان من المقرر أن يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي في تلك المباراة، ولكنه استبعد بسبب عدم قدرته على المشاركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماديسون تدرب مع المنتخب بشكل طبيعي، ولكنه استبعد من السفر إلى التشيك قبل يوم من المباراة بسبب عدم قدرته على المشاركة فيها.

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وقرر جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، استبعاد ماديسون من القائمة خوفا من تسببه في التأثير على زملائه في "الأسود الثلاثة".

ولكن ما فاجأ الجميع ظهور صور لنجم ليستر سيتي تظهر وجوده في إحدى الملاهي الليلية تزامنا مع المباراة التي كان يخوضها زملاؤه في المنتخب ضد التشيك، وهو ما عدّه البعض تهربا من المشاركة.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات عن مصدر أن هذه المرة لم تكن الأولى التي يظهر فيها ماديسون في إحدى الملاهي الليلية، حيث سبق له تكرار ذلك في العديد من المرات.

غير أن ظهوره خلال سير المباراة في إحدى الملاهي الليلية بعد يوم من استبعاده يهدد انطلاق مسيرته مع "الأسود الثلاثة"، حيث تسود حالة من الغضب بسبب ذلك، وهو ما يهدد باستبعاده من صفوفه خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن ماديسون يعد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك هذا الموسم في 7 مباريات، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وعلى الرغم من تألقه المستمر منذ بداية الموسم الماضي، فإن ماديسون لم يسجل الظهور بشكل رسمي مع المنتخب الإنجليزي، رغم استدعائه في العديد من المناسبات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.