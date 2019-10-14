مقطع فيديو منشور يكشف التحرش بفتاة داخل مول في الكويت

أثار مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضجة كبيرة لفتاة ترتدي ملابس وصفت بالمثيرة داخل أحد المراكز التجارية في الكويت.

وأظهر المقطع المتداول فتاة ترتدي فستانا ضيقا وقصير نسبيا داخل مركز "أفينوز" التجاري، حيث تعرضت لمضايقات وتحرشات لفظية من قبل بعض الشباب والمراهقين داخل المركز.

ويتساءل بعض رواد الموقع عن سبب منع الشباب من ارتداء "الشورت" داخل المراكز التجارية، في الوقت الذي يسمح فيه لفتيات ترتدي ملابس غير محتشمة.

فيما قال آخرون إن هذا السبب لا يبرر تعرضها للمضايقات بغض النظر عن ملابسها.

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