السودان يعين أول امرأة في منصب قضائي مرموق

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تعيين أول امرأة على رأس المؤسسة القضائية، إضافة إلى منصب نائب عام جديد.

وذكرت "وكالة الأنباء السودانية"، أن المجلس المكون من 11 عضوا عين القاضية في المحكمة العليا نعمات عبدالله خير رئيسة للقضاء، وتاج السر علي في منصب النائب العام.

ويندرج تعيين نعمات في إطار توجه السلطة الانتقالية السودانية لتحقيق توازن بين الجنسين في المناصب العليا، خاصة وأن السودانيات كن على الجبهة الأمامية للانتفاضة التي أدت إلى عزل الرئيس السابق للبلاد عمر البشير في أبريل الماضي.

وشرع السودان في إجراءات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى توقيعه في 17 أغسطس الماضي بين قادة الاحتجاج وقادة المجلس الانتقالي العسكري، لإدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا.

وأدت أول حكومة سودانية بعد الإطاحة بالبشير في سبتمبر الماضي، برئاسة عبدالله حمدوك اليمين الدستورية لتسيير الأعمال اليومية للبلاد.

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