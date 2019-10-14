كيف تبني التوازن في علاقتك مع شريك الحياة

من المعروف بأن تحقيق التوازن في العلاقة بين الرجل والمرأة أمر ضروري للغاية لرفاهية المرء العاطفية والنفسية في آن معاً، غير أن الكثير من الأزواج قد يجهلون الطرق المثلى لتحقيق التوازن في العلاقة الزوجية ما قد يؤثر سلباً على حياتهما معاً.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تضمن تحقيق التوازن في العلاقة مع الشريك، أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا:

１- عدم المبالغة بالشعور بالالتزام

يعد الالزام أمراً ضرورياً للعلاقة الزوجية، إذ أنه يجعل الرابط مع الشريك أقوى. ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الشعور المبالغ به بالالتزام إلى شل قدراتك ومنعك من تطوير نفسك، والشعور بالضغط النفسي. لذا حاول أن تخصص وقتاً تعمل فيه على تطوير نفسك والمشاركة في نشاطات خاصة بك.

２- التواصل

يعتبر التواصل العامل الأكثر أهمية في العلاقة الزوجية، ويقوم على التحدث والاستماع في آن معاً، لذا من المهم جداً عدم الاقتصار على التحدث فقط، وإنما الاستماع لما يقوله الشريك بعناية.

３- تجنب السيطرة على الشريك

لتحقيق التوازن في علاقتك مع الشريك، حاول أن تتجنب التصرفات التي تنم عن رغبتك بالسيطرة على الشريك وإلغاء حقوقه، لأنه شريك حياتك وليس تابعاً لك.

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４- كن مستقلاً

العلاقة الزوجية، علاقة تشاركية بامتياز، ولكن هذا لا يعني أن يعتمد أحد الطرفين على الآخر بشكل كامل في جميع مناحي الحياة، ومن الضروري أن تتحلى بشخصية مستقلة وفعالة تمكّنك من اتخاذ القرارات والقيام بالكثير من المهام بمفردك.

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