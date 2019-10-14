4 نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم.. أهمها القرفة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عسر الهضم من المشاكل الصحية الشائعة نتيجة تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة أو غير الصحية، فى هذا التقرير نقدم أفضل النباتات الطبية لتهدئة وتخفيف عسر الهضم بشكل طبيعي، وفقا لموقع step to health.

نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم بشكل طبيعي １- الزنجبيل

له خصائص طبية وعلاجية عديدة، فهو مدر للبول وينظف الجسم من السموم، ويعتبر تناول الزنجبيل ، سواء كان طازجًا أو جافًا ، فعالًا في الحد من الانزعاج مثل الانتفاخ وآلام البطن والغثيان والإسهال، فضلاً عن كونه خيارًا رائعًا في حالة الإصابة بقرحة المعدة. يمكنك تناوله كشاي أو عصير ، أو حتى إضافته إلى الأطعمة لتحسين الهضم.

２- الشاي الأخضريحتوي على مادة الكاتشين التى تساعد على تخفيف ألم البطن والغازات والانتفاخ وهو مشروب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ، وذلك بفضل محتواه من الكاتشين.