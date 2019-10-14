الأهلي المصري يجدد محاولاته لإعادة أحمد حجازي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد مسؤولو النادي الأهلي المصري مفاوضاتهم مع أحمد حجازي، مدافع الفريق السابق ولاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي ذلك الأمر بناء على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد مع مدافع متميز، نظرا لكثرة الإصابات التي يتعرض لها المدافعون في ظل تلاحم المباريات.

ويمتلك الأهلي في قائمته بالموسم الجاري 4 مدافعين؛ هم سعدالدين سمير ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، لكن لا يوجد سوى 3 مدافعين فقط منهم جاهزين للمباريات بعد تعرض متولي لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال الفوز على الزمالك 3-2 ببطولة كأس السوبر المصري في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد مصدر بلجنة التخطيط بالقلعة الحمراء وجود اتصالات بحجازي لإقناعه بالعودة، بعدما دعم الفريق صفوفه بلاعبين مميزين والتعاقد مع المدرب فايلر.

وحاول الأهلي التعاقد مع حجازي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن مدافع منتخب مصر رفض العودة مفضلا الاستمرار في رحلته الاحترافية.

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ولم يلعب حجازي أي مباراة مع وست بروميتش بالموسم الجاري، بعد إجرائه عملية جراحية في كاحل قدمه اليمنى في يوليو/تموز الماضي.

ويمتد عقد حجازي (28 عاما) مع وست بروميتش الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" حتى صيف عام 2022، وقد شارك في 85 مباراة بكل البطولات، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم حجازي للأهلي في صيف عام 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي، ثم انتقل لوست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن يضمه النادي الإنجليزي بشكل نهائي في يناير/كانون الثاني 2018 مقابل 5 ملايين يورو.

وتوج المدافع الدولي مع الأهلي بلقبين للدوري المصري موسمي 2015-2016 و2016-2017 وكأس السوبر المصري عام 2015.

وشارك مدافع وست بروميتش مؤخرا مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها بلاده، وودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16 بالخسارة 0-1 أمام جنوب أفريقيا.