شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاعًا فى درجة الحرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Prevention" أن التطعيم بمصل الأنفلونزا يمكن أن يصيب الشخص بارتفاع فى درجة الحرارة ، وعلى الرغم من أن هذا ليس شائعا، إلا أنه يمكن أن يحدث، ولكن لا يمكن الاصابة بالأنفلونزا الفعلية من لقاح الأنفلونزا.



تطعيم الانفلونزا وارتفاع حرارة الجسم

وقال الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب جامعة فاندربيلت: "ما يوجد في اللقاح هو جزء فقط من فيروس الأنفلونزا"، "لا يمكن بأي حال إعادة تكوينه لتصبح مريضا، عندما تحصل على لقاح الأنفلونزا، فإنه يحفز جهاز المناعة لديك على تطوير أجسام مضادة لحمايتك من الإنفلونزا، كما يوضح خبير الأمراض المعدية آميش أدياليا، دكتوراه في الطب، باحث أول في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، حيث يقول: "إن جهاز المناعة لديك يعمل ويتفاعل مع اللقاح ، وهذا يمكن أن يسبب الحمى.

وأضاف، إنه يمكن أن يسبب أيضًا آثارًا جانبية أخرى مرتبطة بلقاح الأنفلونزا، وآلام العضلات والصداع، والتعب، والألم أو التورم في موقع الحقن،

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تطعيم الانفلونزا

كم من الوقت تستمر هذه الحمى عادة؟

لا ينبغي أن تكون أكثر من يوم أو يومين، كما يقول الدكتور أداليا، ويضيف: "هذا لا يتعارض عادة مع حياتك".

ماذا يمكنك أن تفعل إذا أصبت بالحمى بعد أن أصابتك بالإنفلونزا؟

يقول الدكتور شافنر، إنه إذا كان الأمر يزعجك، فيمكنك تناول عقار الأسيتامينوفين، وهذا من شأنه أن يخفض الحرارة، ولكن، إذا كانت هذه الحمى بسيطة، فإنه من الجيد أن تتركها بدون علاج.

من المهم الإشارة إلى أن حمى الأنفلونزا التي تحملها يجب أن تكون بسيطة، مثل درجة أو درجتين أعلى من المعتاد،، يقول الدكتور شافنر: "إذا كانت مرتفعة بالفعل، أو طويلة، أو كنت تشعر بسوء، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك"، "قد يحدث شيء آخر في نفس الوقت"، فاذا كانت حرارتك مرتفعة ولا تنتهى، فمن المحتمل أن تكون قد أصبت بالأنفلونزا، أو فيروس آخر منتشر، قبل أن يصبح اللقاح ساري المفعول (وهو الأمر الذي غالبا ما يستغرق حوالي أسبوعين).