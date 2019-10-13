طريقة إعداد وتحضير شوربة عدس بالشعيرية



مقادير شوربة عدس بالشعيرية

- العدس الاصفر : ربع كوب

- البصل : 5 حبات (حجم كبير)

- الثوم : 3 فصوص

- طماطم : 2 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- شعيرية : ربع كوب

طريقة تحضير شوربة عدس بالشعيرية

اغسلي العدس جيداً ثم ضعيه في قدر على نار متوسطة.

أضيفي بصلة كبيرة مع الثوم والطماطم.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

اتركي المكونات حتى تنضج جيداً.

اتركي الخليط السابق ليبرد بعد النضوج.

اسكبي الخليط في الخلاط واطحنيه جيداً ليصبح ناعماً.

صفّي الخليط في مصفاة للتخلص من أي كتل موجودة للحصول على شوربة ناعمة وضعيه من جديد في قدر.

في مقلاة، حمّري الشعيرية وأضيفيها على وجه الشوربة.

في مقلاة أخرى، حمّري البصل المتبقي بالقليل من الزيت ثمّ ضعيه على وجه الحساء.

اسكبي الماء فوق القدر على حسب الرغبة للحصول على كثافة الشوربة التي تريدينها.

ضعي القدر على النار واتركيه حتى تمام النضوج.

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