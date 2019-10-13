- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تحمى كبار السن من فقدان السمع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند التقدم في العمر يصاب الأشخاص بفقدان السمع بشكل تدريجي، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل النفسية لديهم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح نصائح لمنع فقدان السمع لدى كبار السن، وذلك وفقا لموقع " everydayhealth".
أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تعرض كبار السن لفقدان السمع يرجع إلي التعرض للضوضاء بكثرة، وهذا الأمر يتسبب في حدوث أضرارًا للخلايا في الأذن الداخلية التي تحول الصوت إلى إشارات إلى المخ.
وهناك العديد من النصائح لتجنب فقدان السمع الناتج عن الضوضاء، ومنها:
-عليك التقليل من تعرضك للضوضاء الصاخبة المستمرة.
-لا تستمع أبدًا إلى الموسيقى من خلال سماعات الأذن مع عدم رفع مستوى الصوت.
-ارتدي سدادات أذن أو واقيات أذن واقية أثناء أي نشاط يعرضك للضوضاء.
-راجع طبيبك حول اختبار السمع الأساسي المسمى مخطط السمع، لمعرفة ما إذا كان لديك بالفعل بعض فقدان السمع المبكر.
-يجب عليك أيضًا مراجعة طبيبك إذا كان لديك أي أعراض لآلام الأذن أو الامتلاء أو إذا واجهت أي تغيير مفاجئ في السمع.
-عند النزول للسباحة أو الإستحمام عليك ارتداء سددادات الأذن للحفظ علي أذنينك من الماء.
كانت هذه تفاصيل خبر نصائح تحمى كبار السن من فقدان السمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.