5 أعراض لالتهاب المفاصل لدى الأطفال

التهاب المفاصل من أكثر الأمراض شيوعًا على مستوى العالم - أرشيفية

حذر الدكتور إبراهيم حنتيرة، استشاري عظام الأطفال والتشوهات بمصر، من إهمال علاج مشاكل العظام لدى الأطفال مبكرا.

ويحتفي العالم في 12 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، باليوم العالمي لالتهاب المفاصل،ويهدف الاحتفاء إلى رفع الوعي والتشجيع على الكشف المبكر عن هذا المرض، ولحث صناع القرار على المساعدة في تخفيف عبء أولئك الذين يعانون التهاب المفاصل في جميع أنحاء العالم.

ويعاني ملايين الناس في جميع أنحاء العالم من الإصابة بالتهاب المفاصل؛ حيث يُعد من أكثر الأمراض شيوعًا على مستوى العالم.

وتختلف أسباب التهاب المفاصل وأعراضه من حالة إلى أخرى، كما يعتمد العلاج على نوع الالتهاب وشدته.

وقال "حنتيرة" إنه من المهم جداً عندما يعاني طفلك من مشاكل في العظام أن تتوجهي لطبيب متخصص في عظام الأطفال، وذلك للأسباب الآتية:

- لأن علاج عظام الأطفال يختلف حسب سن الطفل ودرجة الإصابة.

- عندما يكون متخصصا في عظام الأطفال فسيكون التشخيص أدق وبالتالي العلاج أسرع.

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- لأن طرق علاج عظام البالغين تختلف كثيراً عن عظام الأطفال فيجب التوجه للطبيب الأكثر تخصصا في عظام الأطفال لتجنب المضاعفات.

- لأن كل مرض له سن معين في العلاج.

- هناك أمراض تتحسن مع النمو وأمراض تسوء مع النمو وهذا ما يعلمه طبيب عظام الأطفال المتخصص.

وحذر استشاري عظام الأطفال والتشوهات من عدم انتباه الأم لإصابة طفلها بالتهاب المفاصل، لذا أشار إلى 5 أعراض لالتهاب المفاصل عند الأطفال وهي:

1- عدم القدرة على تحريك المفصل.

2- عدم القدرة على المشي.

3- ارتفاع درجة الحرارة.

4- سخونة واحمرار بالجلد.

5- فقدان الشهية.