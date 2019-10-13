التهاب المفاصل.. 5 أسباب تحميك من الإصابة

التهاب المفاصل أكثر الأمراض شيوعًا على مستوى العالم - أرشيفية

نصحت وزارة الصحة السعودية باتباع نمط حياة صحي للوقاية من التهاب المفاصل، وتقليل مخاطره، ودعت للكشف المبكر عن المرض.



ويحتفي العالم في 12 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، باليوم العالمي لالتهاب المفاصل، بهدف رفع الوعي، والتشجيع على الكشف المبكر عن هذه الحالة، وحث صناع القرار على المساعدة في تخفيف عبء أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل في جميع أنحاء العالم.

ويعاني الملايين في جميع أنحاء العالم من الإصابة بالتهاب المفاصل؛ حيث يُعد من أكثر الأمراض شيوعًا على مستوى العالم.





وتختلف أسباب التهاب المفاصل وأعراضه من حالة إلى أخرى، كما يعتمد العلاج على نوع الالتهاب وشدته، لذا عرضت الوزارة بعض الحقائق بشأن التهاب المفاصل في السطور التالية:

1- يُعد التهاب المفاصل أكثر الأمراض شيوعًا على مستوى العالم، وأحد الأمراض المسببة للإعاقة الحركية.

2- يؤثر التهاب المفاصل في الفرد صحيًّا، واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

3- هناك أنواع مختلفة من حالات التهاب المفاصل، منها: التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي، والنقرس، وغيرها.

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4- يصيب التهاب المفاصل الرجال والنساء من جميع الأعمار، بالإضافة إلى الأطفال.

5- تغير الطقس، وسوء التغذية لا يسببان التهاب المفاصل.





ومن عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل:

- زيادة الوزن.

- نمط الحياة غير الصحي.

- التدخين.

- التقدم في العمر.

- المهن التي تؤدي إلى الإفراط في استخدام المفاصل.



