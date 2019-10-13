شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق بسيطة لحمايتك من التهاب اللثة.. اعرف الأسباب والأعراض والمضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" boldsky "، إن التهاب اللثة هو الشكل المتقدم لعدوى اللثة، والتي تتلف فيها اللثة، والعظام المحيطة بالأسنان، بسبب العدوى البكتيرية التي تنجم عن سوء نظافة الفم، وغالبًا ما تؤدي الحالة إلى سقوط الأسنان، ومضاعفات صحية أخرى.

وقالت الصحيفة، تمتلئ اللثة والأسنان بالبكتيريا الضارة حتى تنمو بأعداد كبيرة بسبب سوء نظافة الفم، فكلما نأكل تتعثر جزيئات الطعام الصغيرة بين الفم مما يسمح للبكتيريا بالتغذية عليها، وهذا يؤدي إلى تكوين لوحة عديمة اللون، ولزجة، بالإضافة إلى الجير الذى يتراكم على الأسنان، عندما يبقى البلاك والجير على الأسنان لفترة أطول تتكاثر البكتيريا وتسبب التهاب اللثة، ومع ذلك، فإنه هو شكل خفيف من أمراض اللثة.

وأضافت الصحيفة، أنه عندما يتم ترك التهاب اللثة دون علاج، فإن العدوى البكتيرية الضارة تمتد إلى عظام الأسنان، وتسبب التهاب اللثة، وهو شكل خطير من أمراض اللثة، التي غالبا ما تؤدي إلى تسوس الأسنان وضعفها.



تنظيف الاسنان بالخيط امر ضرورى

أنواع التهاب اللثة.. 1. التهاب اللثة المزمن..

هو الشكل الشائع لالتهاب اللثة المحدد بالتهاب مزمن في الأنسجة المحيطة بالأسنان، تحدث هذه الحالة بسبب تراكم البلاك، وهو شائع عند البالغين. ومع ذلك، يمكن علاجه مع العلاج المبكر، ولكنه يزداد سوءًا إذا ترك بدون علاج.

2. التهاب اللثة العدواني..

يحدث بشكل رئيسي في مرحلة الطفولة، ولكنه قد يصيب البالغين الأصغر سنا، تسبب هذه الحالة التدمير السريع للأنسجة والعظام المحيطة بالأسنان وتؤدي إلى فقد الأسنان مبكرًا إذا تركت دون علاج.



التهاب اللثة يؤدى لانتشار الرائحة الكريهة بالفم

3. تآكل أنسجة اللثة..

تؤدي هذه الحالة إلى نخر الأنسجة (نقص إمدادات الدم) والعدوى الناجمة عن وفاة أنسجة اللثة، ودعم عظام وأربطة الأسنان يحدث بشكل عام في الأشخاص المصابين بضعف الجهاز المناعي، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، الايدز " أو الذين يخضعون لعلاج مرضى السرطان.

أعراض التهاب اللثة..

الأعراض الشائعة لعدوى اللثة هذه هي كما يلي: نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو التنظيف بالخيط، رائحة الفم الكريهة، طعم كريهة في الفم، الاصابة باحمرار اللثة، شكل الجير أو البلاك على الأسنان، الشعور بالألم، ويحدث التهاب اللثة بسبب إهمال صحة الفم.

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المفهوم بسيط، إذا لم تقم بتنظيف فمك بشكل صحيح، فسوف تتراكم البكتيريا وتسبب ضررا شديدا باللثة، وعظام أسنانك مسببة التهاب اللثة. فيما يلي أسباب التهاب اللثة...



تنظيف الاسنان من البلاك لمنع التهاب اللثة

أولا: البلاك..

هذه هي المرحلة الأولى من مرض اللثة، تحدث هذه الحالة عندما يتفاعل السكر والنشا مع آلاف البكتيريا الموجودة في الفم، عندما يتم ترك البلاك دون علاج، فإنه يترسب على الأسنان مما يجعل من الصعب إزالته بالفرشاة أو التنظيف بالخيط، ويسبب كتلة مليئة بالبكتيريا التي يمكن أن تسبب أمراض اللثة الحادة إذا تركت دون علاج لفترة طويلة.

ثانيا: البكتيريا ..

التهاب اللثة يؤدي إلى تهيج اللثة الموجودة حول قاعدة الأسنان، حيث يتشكل الجيب بين اللثة والأسنان المملوءة بالبكتيريا والجير.

عوامل الخطر هي كما يلي:

التدخين، عدم التوازن الهرموني لدى النساء بسبب الحمل والبلوغ وانقطاع الطمث، تاريخ العائلة، بعض الأدوية، الحالات الطبية التي تسبب ضعف المناعة مثل السرطان، والإيدز، الإجهاد، كبار السن، إساءة استخدام المواد المخدرة، وإدمان الكحول، سوء نظافة الفم، نقص فيتامين ج، الأمراض الالتهابية مثل مرض كرون، والسكري، والتهاب المفاصل الروماتويدي.



التهاب اللثة

مضاعفات التهاب اللثة..

تشير دراسات إلى أن البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة يمكن أن تدخل مجرى الدم من خلال اللثة، وتسبب مضاعفات خطيرة أخرى في القلب والرئتين، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة لإثبات الحقيقة المذكورة أعلاه.

بعض المضاعفات الشائعة لالتهاب اللثة هي كما يلي:

تغيير الأسنان التي قد تسبب مشكلة أثناء تناول الطعام، خراجات مؤلمة، مضاعفات أثناء الحمل قد تؤدي إلى انخفاض وزن الطفل وتسمم الحمل، تراجع اللثة.



تعرف على اعراض التهاب اللثة

كيفية الوقاية من التهاب اللثة..

فرش أسنانك مرتين على الأقل في اليوم قبل الإفطار وبعد العشاء، شراء فرشاة كهربائية لأنها أكثر فعالية في إزالة البلاك والجير، تغيير الفرشاة كل 3-4 أشهر، الاقلاع عن التدخين والتبغ، إذا كان ذلك ممكنًا، قم بتنظيف فمك بمطهر وخيط تنظيف الأسنان مع كل وجبة لمنع البلاك من الأسنان، زيارة طبيب الأسنان كل شهر، الحصول على قسط كاف من النوم للحد من التوتر، تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على نظام المناعة قويًا.