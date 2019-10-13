شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تشعرين بآلام فى جنبك اليمين أثناء الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسبب الحمل فى حدوث بعض التغييرات الرئيسية فى الجسم وغالباً فى أى تجربة حمل كل ألم غير متوقع أو أعراض جديدة تجلب معه أسئلة ومخاوف يركز الكثير منها على "هل هذا طبيعي؟".

ألم الجانب الأيمن أثناء الحمل عادة لا يدعو للقلق يمكن أن يحدث هذا الألم لعدد من الأسباب الشائعة ومع ذلك في بعض الأحيان قد يكون الألم الجانبي أثناء الحمل علامة على شيء أكثر خطورة، وفقا لما ذكره موقع" healthline" .

الأسباب الشائعة لآلام الجانب الأيمن أثناء الحملشد عضلي

بينما يتكيف الجسم لاستيعاب الوزن الزائد بالجسم وهو ما يؤثر على العضلات وهذا هو الأكثر شيوعا في الثلث الثاني والثالث.

قد تشعر المرأة الحامل بألم من التواء في العضلات أو إجهاد في جانبها يمكن لآلام الظهر أيضًا أن تنتشر أحيانًا وتتسبب في ألم في الجانب الأيمن من المنتصف إلى الأسفل.

Advertisements

آلام الرباط المستديرة

أثناء الحمل، يمتد الرحم (الرحم) مثل البالون مع نمو الطفل تشبه الأربطة المستديرة الحبال التي تساعد على تثبيت الرحم في مكانه يصبحون أكثر ليونة وتمتدًا مع زيادة حجم الرحم.

في بعض الأحيان تصبح الأربطة المستديرة متهيجة أو ضيقة جدًا هذا يمكن أن يسبب الألم في كثير من الأحيان على الجانب الأيمن السفلي، قد تشعر المرأة الحامل بألم حاد أو ألم خفيف يحدث هذا عادةً في الثلث الثاني من الحمل مع زيادة وزن الطفل والسائل الأمنيوسي.

أسباب الجهاز الهضمي

الغاز والإمساك والانتفاخ شائع في الحمل ويمكن أن تسبب أيضًا ألمًا في الجانب الأيمن.

تتأثر مشاكل الجهاز الهضمي غير المريحة بمستويات هرمون أعلى وأسفل أثناء الحمل التغييرات الهرمونية شائعة بشكل خاص في الثلث الأول والثاني من الحمل.