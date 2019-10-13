5 رسائل ملهمة من أول رائد فضاء إماراتي إلى الشباب العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، برسائل ملهمة إلى أبناء جيله وأجيال المستقبل.

فكان الطموح والتسامح والمحبة وشغف العلم والمعرفة وتمكين الشباب والتشبث بالهوية الوطنية أبرز محاور هذه الرسائل.

وأجرى هزاع المنصوري، خلال مهمته التاريخية في الفضاء، 16 تجربة علمية بينها 6 تجارب أجريت على متن محطة الفضاء الدولية لمدة 8 أيام، في بيئة منعدمة الجاذبية تقريبا.

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وشملت التجارب دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة مقارنة بالأرض قبل وأثناء وبعد الرحلة، وهي المرة الأولى التي سيتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص من المنطقة العربية، والتي تشمل تجارب فيزيائية وبيولوجية وكيميائية.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السبت، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة، عائدين من روسيا بعد نجاح رحلة المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

كما كان في الاستقبال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.