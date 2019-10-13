البلازما.. 3 وظائف علاجية لمشاكل المفاصل

أحيا العلماء الأمل لدى مرضى العمود الفقري وخشونة المفاصل والتهاب الأعصاب والأورام بابتكار تقنية آمنة للعلاج عبر البلازما الغنية بالصفائح الدموية، دون الحاجة للخضوع للجراحة.

والبلازما هي المكون السائل من الدم، والحاوية لخلايا الدم الحمراء والبيضاء وغيرها من المواد المسافرة في مجرى الدم، وتتكون في معظمها من ماء لكنها تشمل أيضا البروتينات والمغذيات والجلوكوز، والأجسام المضادة، وبعض العناصر الأخرى.

يقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب في مصر: "تعتمد البلازما على استخدام الصفائح الدموية المستخرجة من دم الشخص نفسه في تحفيز إعادة بناء الأنسجة المصابة للحث على الشفاء والتجدد".

ويضيف: "في جميع أنحاء العالم تتزايد أعداد المرضى الذين يلجأون للبلازما لعلاج قائمة متزايدة من المشاكل الطبية، خاصة في حالات تأثر مفصل الركبة، لكن يمكن استخدامها في علاج مشاكل المفاصل الأخرى كذلك".





ويوضح أن البلازما الغنية بالصفائح الدموية مشتقة من عينة دم الإنسان نفسه، وتحتوي الحقن العلاجية على بلازما مع تركيز أعلى بكثير من الصفائح الدموية مما هو موجود في الدم الطبيعي.

ويعدد رأفت مزايا العلاج بالبلازما:

– تخفيف الألم.

– تحسين وظيفة المفصل.

– إيقاف أو إبطاء تآكل الغضروف، وتحفيز الأنسجة على إعادة البناء وإصلاح الأضرار التي لحقت بالغضروف.





وتعمل البلازما على إعادة بناء الأنسجة المصابة والعمل على الخلايا الجذعية، إذ زادت الأبحاث المؤكدة دورها الحيوي في إعادة بناء الأنسجة.

Advertisements

كما تعزز جهود الجسم البنائية من خلال تقديم أعلى تركيز من الصفائح الدموية مباشرة إلى المنطقة المصابة.

ويوضح استشاري علاج آلام العمود الفقري أبرز الحالات التي تستفيد من هذه التقنية:

- الخشونة المبكرة لمفاصل الركبة.

- التهاب أوتار مفصل الركبة والكاحل.

- علاج إصابات الغضاريف الهلالية للركبة.

- الشوكة العظمية والتهاب بطانة القدم.

- خشونة مفصل الحوض.

- خشونة مفصل الكاحل.

- آلام القرص الفقري القطني.

- إصابات الكفة المدورة لمفصل الكتف.

- مرفق التنس، ومرفق الجولف.

- حالات هشاشة العظام من خلال تحفيز الشفاء من الغضاريف والحد من الألم والإعاقة.



