سوق القصدارة في طرابلس الليبية.. تاريخ وحضارة يضربهما الإهمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سوق القصدارة يحتضن صناعة النحاس وهي إحدى الصناعات التقليدية في ليبيا.

يقول يوسف علي الشويشي، حرفي في صناعة الأواني النحاسية: "سوق القصدارة هو إحدى الصناعات التقليدية في ليبيا، ويتميز بصناعة النحاس، منها القدور والأواني النحاسية المختلفة ويقترب عمر السوق من 150 عاما".

ويضيف يوسف علي الشويشي: "الأوضاع الحالية في سوق النحاس ليست كما في الماضي، حيث انتقل العاملون في السوق من الصناعة إلى التجارة، ولم تعد الحركة السوقية لدى سوق النحاس جيدة بسبب غلاء العنصر النحاسي".

ويردف يوسف علي الشويشي: "بالنسبة للحركة السياحية لم تعد هناك حركة سياحية، بسبب الظروف الراهنة في البلاد، وتعد هذه الصناعة مهمة، ويجب على الدولة النظر في المجال حتى يتم إحياء تلك الصناعة الحرفية التاريخية من جديد وفتح مجال لتعليم الشباب للحفاظ عليها".

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