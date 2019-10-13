شكرا لقرائتكم للحوامل.. احذرن من نقص هذا الفيتامين! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر حمض الفوليك المتمثل في فيتامينB9 الذي ينتمي إلى مجموعة فيتامينB، أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم أثناء عملية النمو، كما يعمل على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب وذلك بعمله على رفع مناعة الجسم.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن حمض الفوليك أحد أهم الفيتامينات التي يجب الحرص على الحصول عليها من خلال المصادر الغذائية الطبيعية، حيث يعد من الفيتامينات الضرورية خاصة في فترة الحمل والرضاعة، وفي حالة الأصابة بأمراض سوء امتصاص الطعام ومرضى الكبد.

كما يحتوي هذا الفيتامين على العديد من الفوائد، منها العمل على نمو الخلايا في مرحلة الحمل والطفولة، ويزيد من كفاءة الحديد في الجسم، وهو أحد العناصر الأساسية التي تساعد في عملية التخليق الحيوي للموصلات العصبية مثل (السيروتونين والإيبينيفرين والدوبامين) ويمثل هرمون السيروتونين هرمون السعادة والبهجة. كما يعتبر الدوبامين مُوصلا عصبيا من كيمياء السعادة يرتبط بتحسن الإدراك والانتباه والتعلم والذاكرة، وترتبط قلة مادة الدوبامين بقلة الانتباه وزيادة الحركة.

وأضاف بدران أن أعراض نقص حمض الفوليك تظهر من خلال سوء التغذية وشحوب البشرة والشعور الدائم بالتعب. كما يُؤثر نقص حمض الفوليك على بعض المراحل العمرية بشكل كبير.

أثناء الحمل

يتسبب نقص حمض الفوليك أثناء فترة الحمل بحدوث تشوهات خلقية للجنين، وعدم اكتمال العمود الفقري للجنين، عيوب خلقية بالقلب ونقص وزن المولود.

كما يتسبب نقص حمض الفوليك لحديثي الولادة والأطفال في نمو الجسم بالتأخر في النمو والتدهور المعرفي للطفل، كما يمكن أن يتسبب في تشوهات حركية وفقدان الشهية والوزن.

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المرضى البالغون

يتسبب نقص حمض الفوليك بالإصابة بالأنيميا التي تزيد من الاضطرابات العصبية والنفسية التي تتداخل بشكل كبير مع تلك المرتبطة بفقر الدم بسبب نقص حمض الفوليك.

وأشار بدران إلى ضرورة الحفاظ على المحتوى الغذائي لحمض الفوليك من خلال:

1_ عدم الاعتماد على الأغذية المعلبة للحصول على حمض الفوليك، حيث تقل نسبته في الأغذية المعلبة.

2_ يقلل الماء المغلي وتصنيع الأغذية من حمض الفوليك بنسبة 90%.

3_ الطهى بالبخار أفضل من الغليان حيث يقلل الغليان من كمية الحمض في الطعام.

4_ العمل على تناول أكثر من مصدر غذائي خاصة المصادر غير المطبوخة لزيادة الجرعة اليومية من حمض الفوليك.

كما يمكن الحصول على حمض الفوليك من الدواجن مثل الديك الرومي والدجاج، وبعض الخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والخرشوف والبامية والخس، والعديد من الفواكه منها التمر والبرتقال والكانتالوب.