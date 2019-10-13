شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر تناول الطعام أو عدم تناوله في ضغط دمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط الدم هو مقياس لقوة الدم التي تضغط على جدران الشريان عندما تنتقل من القلب إلى بقية الجسم، ووفقًا لمايو كلينك، فإن ضغط الدم أقل من 120/80 يعد مشكلة، كما أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، أما انخفاض ضغط الدم من ناحية أخرى ، يزيد من خطر الشعور بالدوخة والضعف وفقدان الوعى والحاق ضرر بالقلب والدماغ.

هل يمكن أن يسبب الأكل انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه؟

وعندما تأكل ، يوجه جسمك دمًا إضافيًا إلى المعدة والأمعاء الدقيقة في الوقت نفسه ، تضيق الأوعية الدموية البعيدة عن الجهاز الهضمي ، وينبض قلبك بقوة أكبر وأسرع، يحافظ هذا الإجراء على تدفق الدم وضغط الدم لعقلك وأطرافك وفي أماكن أخرى من الجسم.

إذا لم تستجب الأوعية الدموية والقلب بشكل صحيح للدم الزائد الموجه إلى الجهاز الهضمي، فإن ضغط الدم في كل مكان ولكن الجهاز الهضمي سينخفض وهذا ما يسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل. يمكن أن يؤدي إلى الدوار، إغماء، هبوط، الذبحة الصدرية ، اضطراب الرؤية، غثيان.

وفقا لجامعة هارفارد ، يؤثر انخفاض ضغط الدم بعد الأكل على ما يصل إلى 33 في المائة من كبار السن.

هل ما نأكلة يؤثر على مستوى ضغط الدم بالجسم؟

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على ضغط الدم ، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، يمكنك خفضه عن طريق تغيير ما تأكله. يمكن للنُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) أن تخفض ضغط دمك إلى 11 مم زئبق.

حمية DASH قليلة الدهون المشبعة والكوليسترول وغنية بـ:

خضروات، الفاكهة، منتجات الألبان قليلة الدسم، كل الحبوب، يمكن خفض الصوديوم أيضا يساعد على خفض ضغط الدم.

العوامل التي يمكن أن تؤثر على قراءات ضغط الدم

إذا كنت تراقب ضغط دمك في المنزل ، فهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على القراءة ، بما في ذلك:

ممارسه الرياضه. خذ ضغط دمك قبل التمرين ، أو قد تحصل على قراءة مرتفعة.

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وجبات في الصباح ، خذ ضغط دمك قبل الأكل ، حيث أن هضم الطعام يمكن أن يخفض ضغط دمك.

إذا كنت يجب أن تأكل أولاً ، انتظر 30 دقيقة بعد الأكل قبل إجراء القياس.

المثانة الممتلئة بالبول يمكن أن تمنحك قراءة مرتفعة.

الكحول والكافيين والتبغ، للحصول على قراءة دقيقة ، انتظر لقياس ضغط دمك لمدة 30 دقيقة بعد تناول الكحول والكافيين والتبغ.

لا تضع مقياس الضغط على الملابس وضعها على الجلد العارية.

درجة الحرارة، إذا كنت باردًا، فقد تحصل على قراءة أعلى من المتوقع.

للحصول على نتائج متسقة وقابلة للمقارنة ، استخدم دائمًا نفس الذراع

للحصول على القراءة الأكثر دقة ، تجنب الأفكار المجهدة ، والجلوس في وضع مريح لمدة 5 دقائق قبل إجراء القياس.

تجنب التحدث عند أخذ ضغط دمك ، لأنه يمكن أن يرفع القياس.