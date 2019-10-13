شكرا لقرائتكم خبر عن الماء وحده لا يكفي لترطيب الجسم.. عناصر أخرى تحتاجها أبرزها الصوديوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الماء ضروري للحياة، إلا أنه ليس أفضل مشروب للبقاء رطباً، وذلك وفقًا لدراسة من جامعة سانت أندروز في اسكتلندا.

ووجد الباحثون وفقا للدراسة المنشورة في مجلة The America Journal of Clinical Nutrition أنه في حين أن الماء الثابت والفوار يمكن أن يمنع العطش، إلا أنه يمكن التغلب عليه بالمشروبات الحلوة أو الدهنية أو الغنية بالبروتين في الحفاظ على ترطيب الشخص.

ووفقًا للدراسة، فإن الحليب منزوع الدسم هو الأكثر ترطيبًا تليه محاليل الإماهة الفموية والحليب كامل الدسم، وعصير البرتقال، والشاي البارد والمشروب الرياضي.

وحسب مؤلف الدراسة رونالد موجان، الأستاذ في كلية الطب في سانت أندروز، يكمن السبب في كيفية استجابة أجسامنا للمشروبات، حيث يتمثل أحد العوامل في حجم مشروب معين، مثلا كلما زاد تناولك للشرب ، زادت سرعة امتصاصه في مجرى الدم ، حيث يخفف من سوائل الجسم ويرطبك.

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كما أن هناك عامل آخر مرتبط بتكوين المغذيات، على سبيل المثال ، وجد أن الحليب مرطب أكثر من الماء لأنه يحتوي على سكر اللاكتوز وبعض البروتين وبعض الدهون، كما يحتوي الحليب أيضًا على صوديوم، الذى يصرف مثل الإسفنج ويمسك بالماء في الجسم ويؤدي إلى إنتاج كمية أقل من البول.

ويمكن أيضًا طرح هذه الفكرة لحلول الإمهاء الفموي المستخدمة في علاج الإسهال، حيث أنها تحتوي على كميات صغيرة من السكر، جنبا إلى جنب مع الصوديوم والبوتاسيوم ، مما يعزز احتباس الماء في الجسم.

وتساهم الإلكتروليت - مثل الصوديوم والبوتاسيوم - في تحسين الترطيب، في حين تؤدي السعرات الحرارية في المشروبات إلى إفراغ بطيء للمعدة وبالتالي إطلاق أبطأ للتبول".

واختتمت الدراسة بأنه إذا كان عليك الاختيار بين الصودا والماء من أجل الماء، فاذهب مع الماء في كل مرة، بعد كل شيء ، تعتمد كليتنا والكبد على الماء للتخلص من السموم في أجسامنا، كما أن الماء يلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مرونة البشرة وقدرتها على التحمل.