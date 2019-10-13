ما هو الإفطار المثالي للطفل في المدرسة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - سؤال تطرحه أغلب الأمهات لحيرتهنّ في اختيار أنسب الأطعمة للطفل إلى المدرسة، فهو بحاجة لغذاء مختلف عن غذاء البالغين، يحتاج لتغذية متوازنة تمده بالسعرات الحرارية، الطاقة والفيتامينات، ليظل ذهنه يقظاً منتبهاً قادراً على الاستيعاب. عن وجبة الإفطار والتغذية المثالية لطفل المدرسة تحدثك الدكتورة «شريفة أبو الفتوح» أستاذة التغذية...

وجبة الإفطار

يجب ألا تنسى الأم أهمية وجبة الإفطار بالنسبة للطفل بحجة التأخر في الاستيقاظ صباحاً، أو لأنها أم عاملة وليست لديها الوقت الكافي، فهذا ينعكس على صحة الطفل وحيويته وتحصيله الدراسي بشكل سلبي.

عادة، يجب أن تتكون وجبة الإفطار من شراب ساخن أو بارد، مثل الحليب، حصة من الخبز أو أحد أنواع الحبوب، نوع من الفاكهة أو عصيرها، جبنة أو لبنة.

أمّا عن الطعام الذي يأخذه الطفل إلى المدرسة، فهو يختلف باختلاف السن وميول الطفل، لكن لا تجبريه على تناول شيء لا يحبه، مثل علبة حليب ذي نكهات مختلفة بدلاً من الحليب الكامل الدسم، مع قطعة من الخبز وأحد منتجات الألبان كالجبنة أو اللبنة على شكل شطيرة.

كما يحتاج الطفل للدهون ليحصل على الطاقة والفيتامينات والتي تتركز في الألبان، الجبن واللحوم البيضاء، حيث إنها تحتوي على دهون سهلة الهضم وعلى كالسيوم وحديد.

لا تكثري من الألياف

الابتعاد عن تناول الألياف بكثرة، لأنها تضعف شهية الطفل، ومن الممكن أن تؤدي إلى الإسهال وعدم القدرة على امتصاص بعض المعادن المهمة في الجسم، كالكالسيوم والحديد.

العصائر

تناول عصير البرتقال أو عصير أي فاكهة أخرى مع الوجبات، مع الاهتمام بالأغذية التي تحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم لنقل الأوكسجين، ويتوفر في الكبدة، الأسماك، البقول والحبوب المدعمة.

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موعد وجبة الإفطار

وجبة الإفطار أهم وجبة، وعلى الأم أن تصر وتعود الطفل على تناولها، لأنها تمده بالطاقة اللازمة في هذا السن. يجب أن تكون في الساعة السابعة قبل الذهاب إلى المدرسة على أن يكون العشاء في التاسعة.

نموذج تغذية مثالي

كوب من البليلة مع اللبن، أو كورن فليكس مع اللبن، أو الأرز باللبن، أو ربع رغيف مع بيضة أو جبنة.

من الممكن إضافة فاكهة مع الوجبة.

وجبة المدرسة

فاكهة مع خبز، بيضة أو جبنة أو مربى بلح أو فول إذا كان لا يعاني من أي حساسية، إضافة إلى خيارة، جزر و ماء.

يمكن بعض الفشار المُعد بالمنزل.

عند اصطحابه من المدرسة

أحياناً يحتاج الطفل إلى شيء إضافي حتى الوصول للمنزل، في هذه الحالة من الممكن أن يكون موزة أو فاكهة أخرى متوفرة.

وجبة الغذاء

لا بد أن تحتوي على بروتين كالأسماك، 3 مرات أسبوعياً، الدجاج مرتين أسبوعياً، اللحوم الحمراء مرتين أسبوعياً، ومن الممكن استبدال البروتين الكامل بآخر متبادل مع العدس مع الأرز، الكشري أو الفول مع الأرز.

لا بد من إعطائه النشويات وتكون إما كوباً من الأرز المطهو أو المعكرونة، مع خضراوات طازجة أو مطهوة .

الخضراوات لها أهمية كبيرة للطفل ولا بد من تعويدهم على أكلها وتكون في حدود نصف كوب من الخضراوات المطهوة، وكوب من السلطة الطازجة بكل مكوناتها مع كوب من العصير، لضمان امتصاص بعض المعادن الموجودة في الوجبة.

وجبة ما بعد الغداء

لا بد أن تكون فاكهة أو كوباً من الجيلي المضاف إليه بعض الفاكهة.

وجبة العشاء

كوب من اللبن مع خبز في حدود ربع رغيف، جبنة أو بيضة.

من الممكن استخدام العسل الأبيض أو الأسود بديلاً عن السكر فهو يتمتع بخصائص تجعله في أعلى قائمة التغذية الصحية.