الأنبوب العصبي وتأثيره على الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الأنبوب العصبي مصطلح طبي لا تعرفه الحامل إلا بعد ترددها على عيادة طبيبها المختص خلال فترة الحمل. ماذا يعرف عنه أطباء النساء؟ الدكتورة «هند محمد» استشاري النساء والتوليد توضح للحوامل عن الأنبوب العصبي....

ما هو الأنبوب العصبي؟

خلال المرحلة المبكرة من الحمل عندما ينمو الجنين في رحم أمه، يتطور أنبوب عصبي، عادة خلال أسبوعين من الحمل، هذا الأنبوب كناية عن هيكل صغير يشبه الشريط، يتطور لاحقاً إلى الدماغ، الحبل الشوكي والأعصاب.

عيوب الأنبوب العصبي

أضافت استشاري النساء، أنه بسبب بعض العوامل وخلال فترة تطور هذا الأنبوب العصبي، يحدث خلل ينتج عنه الكثير من المضاعفات في نمو المخ، الحبل الشوكي والأعصاب أيضاً.

تعرف مجموعة من هذه العيوب التي تؤثر على هذه الأعضاء الحيوية باسم عيوب الأنبوب العصبي، من المحتمل أن تحدث هذه الحالة خلال الشهر الأول من الحمل.

يتطور تشقق العمود الفقري من بسيطٍ إلى حاد، اعتماداً على نوع العَيب، حجمِه، موقِعِه ومُضاعفاته. عندما يكون العلاج المُبكر لتشقق العمود الفقري ضروريّاً، يتمُّ عمله جراحيّاً، على الرَّغم من أنَّ مثل هذا العلاج لا يَحلُّ دائماً المشكلة بالكامل.

أنواع الأنبوب العصبي

الحبل النخاعي الطبيعي والسنسنة المشقوقة

يحدث انشقاق العمود الفقري في أشكال مختلفة، انشقاق العمود الفقري الخفي، أو القيلة السحائية، أو القيلة النخاعية السحائية. تعتمد شدة انشقاق العمود الفقري على النوع، الحجم، المكان والمضاعفات.

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انشقاق العمود الفقري الخفي

خفي، أي غير ملحوظ. انشقاق العمود الفقري الخفي هو أخف أنواع المرض، وتنتج عنه فواصل أو فجوات صغيرة في واحدة أو أكثر من عظام العمود الفقري «الفقرات». لا يدري العديد من المصابين بانشقاق العمود الفقري الخفي بذلك، إلا إذا تم اكتشاف الحالة أثناء فحص تصويري يتم إجراؤه لأسباب غير متعلقة بهذه الحالة.

القيلة السحائية

في أحد أشكال انشقاق العمود الفقري يُسمى القيلة السحائية، يخرج الغشاء الواقي الموجود حول النخاع الشوكي (السحايا) من فتحة في الفقرات، مكوناً بذلك كيساً ممتلئاً بسائل. لا يؤثر هذا الكيس على النخاع الشوكي، وبالتالي ليس من المرجح أن يحدث تلف بالأعصاب، وبالرغم من ذلك، يمكن حدوث مضاعفات في وقت لاحق.

القيلة النخاعية السحائية

تعرف أيضاً بانشقاق العمود الفقري المفتوح، وهي النوع الأكثر شدة من المرض. فيها تكون القناة الشوكية مفتوحة على طول عدة فقرات في الجزء السفلي من الظهر أو منتصفه. ويخرج الغشاء والأعصاب الشوكية من هذه الفتحة عند الولادة، مكونة بذلك كيساً على ظهر الطفل، وعادة تتسبب في كشف الأنسجة والأعصاب. ويؤدي هذا إلى أن يصبح الطفل أكثر عرضة إلى حالات العدوى المهددة للحياة.

توضح الدكتورة هند، أنه عادةً يتم تشخيص القيلة السحائية والقيلة النخاعية السحائية قبل أو بعد الولادة مباشرةً، عندما تتوفر الرعاية الطبية. يجب أن يتَّبع هؤلاء الأطفال فريقاً متخصصاً من الأطباء طوال حياتهم، ويجب تثقيف العائلات حول المضاعفات المختلفة التي يجب مراقبتها. أمّا الأطفال الذين يعانون من السِّنْسِنَة المشقوقة الخفية ليس لديهم أي أعراض أو مضاعفات، لذلكَ عادةً لن يكون هناكَ حاجة إلا لرعاية الأطفال الروتينية.