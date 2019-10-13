خسارة الوزن بسرعة بطريقة الرجيم الاسترالي

تعتبر خسارة الوزن الزائد هدفاً يسعى الكثير من الاشخاص الى تحقيقه. ولهذا يتبعون الكثير من الحميات القاسية والصحية ويلجؤون الى طرق مختلفة مثل ممارسة الرياضة ووصفات التنحيف المتنوعة. ويعتمد بعضهم على الحميات الصحية مثل الرجيم الاسترالي الذي لا يساعد على خسارة الوزن فقط، بل على الحفاظ على الرشاقة لوقت طويل.

قواعد الرجيم الاسترالي لخسارة الوزن



من اجل خسارة الوزن بالاعتماد على الرجيم الاسترالي يجب الانتباه الى بعض القواعد الاساسية.

-يقوم هذا الرجيم على 3 مراحل، الديتوكس والتغذية والاستقرار.

- تدوم كل مرحلة لمدة اسبوع واحد وتساعد على الحفاظ على الطاقة مع التخلص من الاضطرابات الهضمية والتوتر والتعب وتمكن من الحصول على قوام رشيق وبطن مسطح.

- تعتمد هذه الطريقة على أطباق يتم تحضيرها وطهوها في المنزل.

- خلال اتباع هذا الرجيم يجب شرب 500 ملل من الماء في الصباح. وبعد 20 دقيقة يمكن تناول خليط يحتوي على حبوب الكينوا واليقطين وبرش جوز الهند مع حليب الارز.



مرحلة الديتوكس



تساعد على تخليص الجسم من البقايا الضارة في 7 ايام على ان يتم تناول طعام صحي خلال وجبة الفطور.



اليوم 1

الغداء. فليفلة محشوة بالخضار والارز.

العشاء. طبق شوربة يحتوي على الجزر والبروكولي والملفوف والهليون مع اضافة الكركم والكزبرة والفلفل الاحمر.

اليوم 2

الغداء. طبق سلطة يحتوي على 150 غ من السلمون المدخن، بيضة مسلوقة، هليون، طماطم، روكا، صلصة تحتوي على ملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. طبق شوربة مكون من الطماطم، السبانخ، الكرفس، الخيار، ملعقة طعام من زيت الزيتون، ملعقة طعام من عصير الليمون، 10 غ من الطحالب، ملح فلفل، حبق ومعلقة طعام من الصنوبر.

اليوم 3

الغداء. طبق دجاج بالكاري يحتوي على 200غ من الدجاج، حبة طماطم، نصف حبة بصل احمر، حبتي ثوم، نصف حبة فليفلة خضراء، القليل من الزنجبيل المبشور، ملعقة وسط من زيت الكولزا والملح مع طبق ارز ابيض مطهو مع الكزبرة المفرومة.

العشاء. سلطة خيار تحتوي على حبة خيار مع ملعقتي طعام من عصير الليمون، 100 غ من اللبن الزبادي الطبيعي، نصف حبة ثوم، 5 حبات جوز، بقدونس، نعناع.

اليوم 4

الغداء. قطعة سلمون مطهو على البخار او مشوي.

العشاء. شوربة سبانخ وطحالب تحتوي على 125 غ من السبانخ، نصف حبة كوسى، نصف حبة جزر، نصف غصن كرفس، ملعقة طعام من بذور الكتان، ملعقة وسط من الطحالب.

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اليوم 5

الغداء. كوسى مطهو على البخار مع صلصة تحتوي على 40 غ من الجوز المطحون، حبة طماطم، ملعقة وسط من عصير الليمون، ورقتي حبق، ملح، فلفل.

العشاء. شوربة افوكادو يمكن تحضيرها من لب حبة افوكادو مطحون مع نصف كوب من الماء، فلفل، كزبرة، صلصة صويا، ملح.

اليوم 6

الغداء. دجاج مشوي مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، طماطم، فليفلة حمراء او خضراء، بصل، ثوم، بابريكا، فلفل، بقدونس، مرق خضار.

العشاء. شوربة خضار مع الكزبرة، الجزر، الكوسى، الكرفس، البصل الاحمر، الملح والفلفل. ويمكن اضافة ملعقة طعام من الكزبرة المفرومة وملعقة وسط من بذور الكتان.

اليوم 7

الفطور. طبق فيليه سمك مشوي مع ملعقة طعام من زيت الزيتون وصلصة تحتوي على الطماطم، الفليفلة الحمراء، البصل، الثوم الحبق، الاوريغانو وملعقة طعام من مزيج يحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق يحتوي على 250 غ من لب اليقطين المخفوق مع جزرة واحدة، نصف حبة بصل احمر، حبة ثوم، ملعقة وسط من صلصة الصويا، القليل من الزنجبيل، فلفل، بقدونس.

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مرحلة التغذية



اليوم 1

الغداء. خضار مطهوة على البخار مع صلصة السمسم.

العشاء. طبق من سلطة السبانخ والطحالب.

اليوم 2

الغداء. طبق دجاج يحتوي على فخذ دجاج مطهو مع الخضار مثل البصل والجزر والكرفس والملفوف الاخضر والزنجبيل وطحالب الكومبو.

العشاء. حبس مشوي.

اليوم 3

الغداء. سمك تندوري يحتوي على قطعتي فيليه سمك، 50 غ من اللبن الزبادي، ملعقة وسط من بهارات التندوري، نصف حبة ثوم، ورقتي كزبرة مفرومتين وملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. قطعة لحم عجل مشوية مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، حبة ثوم، بصل، جزر، طماطم، كمون، زنجبيل، فلفل، مرق خضار. ويمكن اضافة 50 غ من العدس.

اليوم 4

الغداء. طبق سمك يحتوي على 150 غ من مكعبات السمك المطهوة مع صلصة الطماطم، الكمون، الكركم، البابريكا، الكاري، الليمون الاخضر. طبق سلطة يحتوي على 50 غ من الكينوا المطهوة مع الماء والسبانخ والبصل والبقدونس وبذور الصنوبر وملعقة طعام من زيت الزيتون.

العشاء. طبق سلطة خيار بالاعشاب.

اليوم 5

الغداء. طبق ريسوتو بالدجاج يحتوي على 150 غ من الدجاج الخالي من الدسم، نصف حبة ثوم، ملعقة طعام من زيت الزيتون، 125 ملل من مرق الخضار، ملعقة وسط من صلصة الطماطم، كزبرة، بقدونس و50 غ كينوا.

العشاء. نوع شوربة خال من الدسم.

اليوم 6

الغداء. شوربة عدس تحتوي على 25 غ من العدس، نصف حبة بصل، نصف حبة ثوم، 50 غ من الكرفس، نصف حبة جزر، 200 غ من صلصة الطماطم، نصف ملعقة وسط من الكمون، ملعقة وسط من الكزبرة المفرومة، ملعقة وسط من صلصة الصويا، 125 ملل من الماء.

العشاء. طبق يحتوي على قطعتي لحم عجل مشويتين مع ملعقتين وسط من اللبن الزبادي، نصف حبة ثوم، ملعقة وسط من الكزبرة المفرومة، ملعقتي طعام من عصير الليمون، نصف حبة بصل مفرومة، نصف ملعقة وسط من البقدونس المفروم، نصف ملعقة وسط من النعناع المفروم.

اليوم 7

الغداء. حساء صحي يزود الجسم بالطاقة.

العشاء. طبق دجاج مشوي.

مرحلة الاستقرار



بعد خسارة الوزن يجب المرور بمرحلة الاستقرار من اجل الحفاظ على الرشاقة وعدم استعادة الكيلوغرامات الزائدة مجدداً.

اليوم 1

الغداء. طبقة سطلة مع السلمون والوسابي يحتوي على 150 غ من السلمون المشوي، خس، شمندر، افوكادو، بذور كتان ودوار الشمس، ملعقة طعام من زيت الزيتون، ملعقة وسط من خل التفاح، ربع ملعقة وسط من الواسابي.

العشاء. طبق تورتيلا دجاج يحتوي على قطعتي تورتيلا، 150 غ من الدجاج المشوي، نصف حبة فليفلة حمراء، حبة بصل مع سلطة خضراء بصلصة الليمون وزيت الزيتون.

اليوم 2

الغداء. سلطة تحتوي على الشمندر، الكوسى، السبانخ، الخيار، البصل، 30 غ من جبنة الماعز، حوز، ملعقة طعام من زيت الجوز.

العشاء. قطعة ستيك مشوية مع صلصة تحتوي على ملعقة طعام من زيت الزيتون، ملعقة وسط من البقدونس، حبة ثوم، ربع ملعقة وسط من الاريغانو، رشة فلفل وملح.

اليوم 3

الغداء. طبق سمك مشوي مع سلطة روكا.

العشاء. شوربة سبانخ بالطحالب.

اليوم 4

الغداء. طبق ارز مع السلمون يحتوي على 70 غ من الارز البني المطهو مع مرق الخضار، البصل، الثوم، البروكولي وشريحة من السلمون المدخن.

العشاء. قطعة لحم عجل مطهوة مع البصل، الجزر، البطاطا، صلصة الطماطم ومعلقة وسط من زيت الكولزا.

اليوم 5

الغداء. قطعة حبش مطهوة مع الاعشاب.

العشاء. كوسى مطهو مع الفلفل.

اليوم 6

الغداء. طبق حساء يمنح الجسم الطاقة.

العشاء. قطعة لحم عجل مطهوة مع الطماطم، الجزر، البصل، البطاطا، الثوم، إكليل الجبل، الحبق.

اليوم 7

الغداء. قطعة لحم عجل مطهوة مع الاوريغانو، إكليل الجبل، طبق سلطة يحتوي على الفاصوليا الخضراء، 30 غ من جبنة الماعز وصلصة خفيفة.

العشاء. سمك محضر على طريقة التاندوري. وفي حال اتباع هذا البرنامج يمكن خسارة الوزن الزائد في 3 اسابيع فقط.