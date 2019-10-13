سلطان النيادي.. مثال حي لأخلاق الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الهمة العالية وإنكار الذات.. صفات طالما عرفت عن الشعب الإماراتي وتجسدت في سلطان النيادي الرائد البديل لهزاع المنصوري خلال رحلته التاريخية إلى الفضاء.

اختار النيادي إعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار شخصي في سبيل أن يرى علم بلاده يرفرف بفخر خارج حدود كوكب الأرض بتوقيع يحمل اسم أخيه هزاع.

"حلق يا صديقي وثق يقينا بأن طموحا مثل طموح زايد لا يوجد أفضل منك ليحمله".. تلك كانت كلمات النيادي إلى المنصوري قبيل انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية، ضاربا أروع المثل في الخلق الطيب.

خلق غرسه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجسده سلطان النيادي، وتكلل بنجاح مهمة أخيه هزاع المنصوري.