الطعام الصحي قد يعالج مرضى الاكتئاب

كشفت دراسة أسترالية أن البالغين الذين يتبعون نظاما غذائيا غير صحي ويعانون من الاكتئاب قد يساعدهم الطعام الصحي في تحسين حالتهم.

وفي تجربة عشوائية بأستراليا، تراجعت أعراض الاكتئاب لدى رجال ونساء تراوحت أعمارهم بين 17 و35 عاما بعد 3 أسابيع من تحولهم إلى نظام غذائي صحي.

وأفاد باحثون في دورية (بلوس وان) بأن أولئك الذين واصلوا تناول الأغذية الصحية لمدة 3 أشهر استمروا في الشعور بالتحسن.

قالت هيذر فرانسيس، التي قادت فريق البحث وهي من جامعة ماكوراي في سيدني: "هذا يهم الجميع، وهو أكثر فاعلية من حيث التكلفة مقارنة بطرق علاجية أخرى، وهو‭ ‬أحد أوجه العلاج التي يمكن للأفراد أنفسهم التحكم فيها".

وأضافت: "هذا يثير احتمالية أن التغيير في النظام الغذائي قد يكون بمثابة علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب".

شملت دراسة فرانسيس وزملائها 76 شخصا سجلوا درجات مرتفعة على اثنين من مقاييس الاكتئاب والقلق، ما يشير إلى معاناتهم من أعراض متوسطة أو شديدة للاكتئاب كما سجلوا درجات مرتفعة في استبيان عن استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر.

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وقُسم المشاركون لمجموعتين استمرت 3 أسابيع، غيرت الأولى أنظمتها الغذائية في حين استمرت المجموعة الثانية في تناول ما اعتادت عليه من طعام.

وتلقت المجموعة الأولى إرشادات من اختصاصي تغذية مسجلة على شريط فيديو مدته 13 دقيقة، ما يعني أن بوسعهم مشاهدته أكثر من مرة إذا اقتضى الأمر.

ومن بين الإرشادات زيادة تناول الخضراوات إلى 5 حصص يوميا والفاكهة إلى حصتين أو 3 يوميا، والحبوب الكاملة إلى 3 حصص يوميا والبروتينات الخالية من الدهون إلى 3 حصص يوميا، ومنتجات الألبان غير المحلاة لـ3 حصص يوميا والأسماك إلى 3 حصص أسبوعيا.

كما أوصى البرنامج بالاستهلاك اليومي لـ3 ملاعق كبيرة من المكسرات والبذور، وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة واحدة من الكركم والقرفة. كما نُصح المشاركون بتقليل الكربوهيدرات والسكريات واللحوم الدهنية أو المصنعة والمشروبات الغازية.

وبعد 3 أسابيع، انخفض متوسط درجات الاكتئاب إلى المعدل الطبيعي في المجموعة التي غيرت النظام الغذائي، بينما ظل مرتفعا أو شديدا في مجموعة النظام الغذائي المعتاد. كما استمر التحسن بعد 3 أشهر.

وقالت فرانسيس: "الاكتئاب هو اضطراب في الجسم كله وليس مجرد اضطراب في المخ، ويرتبط باستجابة التهابية مزمنة".

وأضافت: "لكن ما هو مصدر هذا الالتهاب؟ أظهرت الأبحاث السابقة أن النظام الغذائي السيئ يزيد من التهابات أجهزة الجسم، كما أنه عامل يسهم في الإصابة بالاكتئاب".