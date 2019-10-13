شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيادة فرص الإصابة بالأزمات القلبية لدى مشجعى الفرق الخاسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن دراسة جديدة خلصت إلى أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية بنسبة 29% لدى مشجعى الفرق الخاسرة فى يوم المباراة.

وأضافت الدراسة أن نسبة الإصابة بالأزمات تقل بنسبة 20% لدى مشجعى الفرق الفائزة.

وقالت الدراسة، أن " الأزمات المتعلقة بالقلب والأوعية الناتجة عن الضغط العقلي الشديد والتوتر الانفعالي لها علاقة بمباريات كرة القدم".

كما أشارت الدراسة إلى أن " تناول الكحوليات والتبغ للتخلص من المشاعر الغاضبة" ربما يكون له دور في الإصابة بالأزمات القلبية، مضيفة أنه يجب اتخاذ " إجراءات احتياطية" في مباريات كرة القدم.