شكرا لقرائتكم خبر عن الرجال يتفوقون على النساء فى فقدان الوزن باتباع أنظمة منخفضة السعرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت نتائج دراسة طبية - أجريت على أكثر من 2000 شخص يعانون من زيادة الوزن ومن مرض السكري، أن الرجال يتفوقون على النساء فى فقدان وزن الجسم بعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة ثمانية أسابيع.

ووفقا للدراسة التى نشرت على موقع " thehealthsite " كان لدى النساء فقدان أكبر في الكوليسترول الحميد، ومحيط الورك، وكتلة الجسم النحيفة (أو الكتلة الخالية من الدهون) ، وضغط النبض أكثر من الرجال.

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وتشير نتائج الدراسة التى نشرت في مجلة السكر والسمنة والتمثيل الغذائي أنه على الرغم من الاختلافات في فقدان الوزن، يبدو أن الرجال استفادوا أكثر من النساء .

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بيا كريستنسن، من جامعة كوبنهاجن في الدنمارك، إن ما إذا كانت الفروق بين الجنسين مستمرة على المدى الطويل وما إذا كنا سنحتاج إلى تصميم تدخلات مختلفة حسب الجنس، سيكون من المثير للاهتمام متابعة ذلك.

واختتم كريستنسن قائلاً: "ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي المنخفض الطاقة لمدة 8 أسابيع لدى الأفراد الذين يعانون من مرض ما قبل السكري أدى إلى فقدان الوزن بنسبة 10 % الأولية اللازمة لتحقيق تحسن كبير في التمثيل الغذائي في المرحلة الأولى من برنامج الوقاية من مرض السكري".