انفصالُ عضلات البطن أثناء الحمل.. إليكِ كل ما تحتاجين معرفته عن الحالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلفُ فترة ما بعد الولادة من سيدة إلى أخرى، فهناك المحظوظات اللاتي يستطعن بسهولة العودة لشكل جسمهن الطبيعي وتكون الأمور سلسلة بالنسبة لهن، بينما هناك أخريات يواجهن صعوبةً في استعادة رشاقتهن، وخاصةً فيما يتعلّق بالبطن الممتلئ أو المترهل.

وفي حين أنه من الشائع أن تظل بطن الأم مترهلة أو ممتلئة بعض الشيء بعد الولادة وتواجه صعوبةً في إعادة رشاقة خصرها، إلا أنه عادةً ما يرتبط الأمر بحالة تُعرف بـ "انفصال عضلات البطن أثناء الحمل"، ومن خلال مجلة "نت دكتور"، نقدّم لكِ ما تحتاجين معرفته عن الحالة:

ما هو انفصال البطن أثناء الحمل؟

خلال الحمل ومع نمو الطفل داخل الرحم، تبدأ عضلاتٌ في الجزء الأمامي من البطن تدعى "عضلات البطن المستقيمة"، في الانفصال يمينًا ويسارًا للسماح بتوفير مساحة أكبر في البطن من أجل الجنين. وهذه الحالة طبيعية وتحدث في كل حمل.

كيف تؤثر الحالة على الحمل؟

كما ذكرنا أعلاه، انفصال عضلات البطن حالة طبيعية، ولكنه قد يؤثر على كفاءة وقوة منطقة البطن والخصر، إذْ يوضّح الأطباء أنه قد يساعد في زيادة الضغط على قاع الحوض، بالإضافة إلى ألم في الحوض وأسفل الظهر.

هل تعود عضلات بطنك إلى طبيعتها بعد الولادة؟

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قد يكون الأمر أبسط وأكثر يسرًا لدى بعض السيدات، ويعود شكل بطنهم لطبيعته بسرعة بعد الولادة، ولكن قد تحتاج أخريات إلى بذل مجهود أكبر والمتابعة مع اختصاصي لتمارين ما بعد الولادة لمعالجة انفصال العضلات، هذا ووفقًا للخبراء، قد يرجع شكل العضلات إلى طبيعته، ولكن مع استغراق بعض الوقت.

كيف تعرفين ما إذا كان لديكِ انفصال في عضلات البطن؟

كل ما تحتاجين فعله بكل بساطة هو الاستلقاء على الأرض مع ثني ركبتيكِ وجعل قدميكِ مسطحتين ومثبتتين على الأرض. بعد ذلك، اضغطي بأصابعك على الجزء السفلي من السرة مباشرة، وارفعي رأسك عن الأرض.

والآن، ستكون عضلات بطنك مشدودة، وما عليكِ سوى البحث بأصابعك والشعور ما إذا كان هناك فجوة بين العضلات، ثم كرري نفس الأمر واضغطي بأصابعك على الجزء الأعلى من السرة.

هل للانفصال درجات؟

نعم، لأنه قد يحدث انفصال بين العضلات في كلا الجزأين، الأعلى والأسفل من السرة، وليس في جزء واحد فقط.

أيمكنك منع الحالة؟

في حين أنه لم يتضح ما إذا كان يمكنك منع أو الحد من فرصة حدوث الانفصال، إلا أن الخبراء أوضحوا أن ممارسة التمارين قبل وأثناء الحمل قد تقلل من شدة الانفصال وآثاره بعد الولادة، كما أوضحوا أن سرعة عملية التعافي من الانفصال تعتمد على مدى متانة وقوة النسيج الضام بين العضلات.