شكرا لقرائتكم مشلول استعاد الحركة بفضل هيكل آلي: تعلمت استخدام مخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رجل فرنسي مصاب بالشلل الرباعي وأصبح قادراً على المشي مرة أخرى باستخدام هيكل خارجي آلي إن المشي إنجاز كبير بالنسبة له بعد أن ظل بلا حركة لسنوات.

الهيكل الذي ارتداه تيوب للمشي

ويستخدم العلماء الفرنسيون الذين طوروا هذا النظام، والذين كشفوا النقاب عنه الأسبوع الماضي، منظومة من أجهزة الاستشعار المزروعة بالقرب من المخ والتي ترسل إشارات إلى الهيكل الخارجي ليحرك ساقي المريض وذراعيه.

أجهزة الاستشعار التي تم تركيبها بالقرب من مخ تيبو

وفي حديثه لوسائل الإعلام أمس الاثنين في مدينة غرينوبل الفرنسية، قال المريض البالغ من العمر 30 عاماً، والذي لم يذكر سوى اسمه الأول "تيبو"، إنه تعين عليه إعادة تعلم كيفية استخدام مخه عندما بدأ تجربة الهيكل الخارجي للجسم.

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وأضاف: "بما أنني لم أتحرك منذ عامين، فقد تعين علي إعادة تعلم استخدام مخي". وتابع: "في البداية، كان المشي صعباً للغاية. والآن يمكنني الوقوف لمدة ساعتين في الهيكل الخارجي ويمكنني المشي لفترة طويلة للغاية. هذا إنجاز بالنسبة لي".

وفي تجربة استمرت عامين، تم زرع جهازين للتسجيل على جانبي رأس تيبو بين الدماغ والجلد، ليغطيا بذلك منطقة المخ التي تتحكم في الإحساس ووظائف الحركة.

واحتوى كل مسجل على 64 قطباً لجمع إشارات المخ ونقلها إلى خوارزمية لفك التشفير. وترجم النظام إشارات المخ إلى الحركات التي فكر فيها المريض، وأرسل أوامره إلى الهيكل الخارجي.